Ομόνοια: «Ο Κακουλλής ετοιμάζεται να επιστρέψει στο σπίτι του» - Η διάρκεια της συμφωνίας

Ξανά με το «τριφύλλι» στο στήθος ο Ανδρόνικος Κακουλλής!

Η Ομόνοια εξέδωσε ανακοίνωση μέσω της οποίας ενημερώνει για την καταρχήν συμφωνία με την πλευρά τόσο του ποδοσφαιριστή όσο και του Άρη, εξέλιξη για την οποία σας ενημερώσαμε νωρίτερα. Μετά από σχεδόν 1.5 χρόνο, ο Κακουλλής επιστρέφει στο «Ηλίας Πούλλος».

Αναλυτικά: «Ο Ανδρόνικος Κακουλλής ετοιμάζεται να επιστρέψει στο σπίτι του!

Ενημερώνουμε ότι έχει έχουμε καταλήξει σε καταρχήν συμφωνία με τον Άρη Λεμεσού και τον Ανδρόνικο Κακουλλή για τη μεταγραφή του 25χρονου διεθνούς επιθετικού στην ΟΜΟΝΟΙΑ.

Το συμβόλαιο συνεργασίας θα έχει διάρκεια τρία χρόνια.

Δεν χρειάζονται συστάσεις για τον Ανδρόνικο. Εχει κατακτήσει ένα πρωτάθλημα με την ΟΜΟΝΟΙΑ, μια 1η θέση, δύο κύπελλα και μια ασπίδα, ενώ μετρά 207 συμμετοχές με το τριφύλλι στο στήθος, 45 γκολ και 29 ασίστ. Εχει 37 συμμετοχές στην εθνική Κύπρου και επτά γκολ. Αναδείχθηκε μέσα από την Ακαδημία της ΟΜΟΝΟΙΑΣ. Το χρονικό διάστημα που δεν αγωνιζόταν στην ομάδα μας φόρεσε τη φανέλα της ΑΙΚ Στοκχόλμης και του Άρη Λεμεσού.

Η συμφωνία με τον Άρη Λεμεσού και τον Ανδρόνικο Κακουλλή θα ενεργοποιηθεί με την ολοκλήρωση των απαραίτητων εξετάσεων».