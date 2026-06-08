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Ενίσχυση στην Καρμιώτισσα με τον εξελίξιμο Στιβ Παναγιώτου

ΓΗΠΕΔΟ

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Ενίσχυση στην Καρμιώτισσα με τον εξελίξιμο Στιβ Παναγιώτου

Επένδυση στο μέλλον για την ομάδα της Λεμεσού

Ανακοίνωσε την απόκτηση του Στιβ Παναγιώτου η Καρμιώτισσα!

Πρόκειται για 18χρονο εξελίξιμο ακραίο επιθετικό ο οποίος τη λήξασα περίοδο ήταν στην ΑΕΛ. Με την ομάδα των Κ19 των γαλαζοκιτρίνων, κατέγραψε 15 συμμετοχές (1228 λεπτά), ενώ σημείωσε και 4 γκολ.

Αναλυτικά: «Η Καρμιώτισσα Πάνω Πολεμιδιών ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον ταλαντούχο ποδοσφαιριστή Stieve Παναγιώτου.

Το νέο μας απόκτημα θεωρείται ένα από τα ανερχόμενα ταλέντα του κυπριακού ποδοσφαίρου, με συμμετοχές στις εθνικές ομάδες της χώρας.

Την περσινή σεζόν αγωνίστηκε με τη φανέλα της ΑΕΛ, αφήνοντας θετικά δείγματα γραφής.

Καλωσορίζουμε τον Stieve στην οικογένεια μας και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία με τα χρώματα της ομάδας μας».

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