«Απέρριψε πρόταση της Μπεσίκτας η Μπενφίκα για Παυλίδη-Πόσα λεφτά ζητάει»

Πόρτα της Μπενφίκα στην Μπεσίκτας για Παυλίδη! Όπως αναφέρεται σε ρεπορτάζ στην Πορτογαλία, οι «μαύροι αετοί» έκαναν «κρούση» στον σύλλογο της Λισαβόνας για τον Βαγγέλη Παυλίδη.

Σύμφωνα με την «Correio da Manha», η ομάδα της Τουρκίας έκανε πρόταση ύψους 20 εκατ. ευρώ στους «αετούς» για τον Έλληνα φορ, ο οποίος δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2029.

Σύμφωνα, μάλιστα, με το εν λόγω δημοσίευμα, η Μπενφίκα αξιολογεί 50 εκατ. ευρώ. Τη φετινή έκανε 53 συμμετοχές, τις οποίες συνδύασε με 30 γκολ και έξι ασίστ, ενώ υπενθυμίζεται ότι πλέον θα έχει προπονητή τον Μάρκο Σίλβα, καθώς ο Ζοσέ Μουρίνιο πρόκειται να επιστρέψει στη Ρεάλ Μαδρίτης.

sport-fm.gr