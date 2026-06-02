Αυτές είναι οι απαιτήσεις του Ιραόλα: Οι παίκτες που θέλει στη Λίβερπουλ και οι... φευγάτοι

Μια «ανάσα» από την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της Λίβερπουλ βρίσκεται ο Άντονι Ιραόλα! Ο Ισπανός τεχνικός τα έχει βρει σε όλα με την ομάδα του Μέρσεϊσαϊντ, όπως αναφέρουν ρεπορτάζ από την Αγγλία και η πρόσληψη του είναι θέμα χρόνου.

Το όνομα του, ήταν για αρκετές ημέρες στο προσκήνιο και ιδιαίτερα μετά τη λύση της συνεργασίας των «ρεντς» με τον Άρνε Σλοτ, ήταν το ξεκάθαρο φαβορί για τον αντικαταστήσει.

Ο Ιραόλα προέρχεται από μία εξαιρετική τριετία στον πάγκο της Μπόρνμουθ, οδηγώντας τη στην έκτη θέση της φετινής Premier League και στην ευρωπαϊκή έξοδο, για πρώτη φορά στην ιστορία της.

Οι απαιτήσεις στη Λίβερπουλ είναι τεράστιες, με τον ίδιο να γνωρίζει τη δυσκολία του έργου, κρίνοντας και από την ευκολία με την οποία ήρθε η απόλυση του Σλοτ, έναν χρόνο μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος κόντρα σε όλα τα προγνωστικά.

Ο νέος τεχνικός της ομάδας του Μέρσεϊσαϊντ, θέλει να πιάσει δουλειά από νωρίς, έχοντας σε πρώτο πλάνο τη μεταγραφική ενίσχυση της ομάδας. Σύμφωνα με αγγλικά μέσα, ο Ιραόλα έχει «κυκλώσει» πέντε ποδοσφαιριστές σε πρώτη φάση.Αρχικά, θέλει ένα ελίτ ακραίο επιθετικό, που θα αντικαταστήσει τον Μοχάμεντ Σαλάχ. Οι περιπτώσεις που του αρέσουν, είναι εκείνες των Γιαν Ντιομαντέ της Λειψίας και Μπράντλεϊ Μπαρκολά της Παρί Σεν Ζερμέν.

Πιο πίσω στη λίστα του, είναι ο Τζάρεντ Μπόουεν, ο οποίος κατά πάσα πιθανότητα θα αποχωρήσει από τη Γουέστ Χαμ, μετά τον υποβιβασμό της στην Championship.

Ενίσχυση χρειάζεται και στη μεσαία γραμμή η Λίβερπουλ, με τον Ιραόλα βλέπει με καλό μάτι, τον Άνταμ Γουόρτον της Κρίσταλ Πάλας, ενώ για το δεξί άκρο της άμυνας, το ιδανικό σενάριο για εκείνον, είναι η απόκτηση του Ντένζελ Ντάμφρις της Ίντερ.

Δεδομένα, εκτός από σημαντική ενίσχυση, η Λίβερπουλ θα έχει και αρκετές αποχωρήσεις από το ρόστερ της. Πέρα από τους Μοχάμεντ Σαλάχ και Άντι Ρόμπερτσον, οι οποίοι είναι γνωστό εδώ και καιρό, ότι θα αποτελέσουν παρελθόν, αμφίβολο είναι το μέλλον του Τζο Γκόμες στον σύλλογο.

Πιθανό να αποχωρήσουν, είναι και οι Κέρτις Τζόουνς και Φεντερίκο Κιέσα, ενώ ενδεχομένως να φύγει και ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαριστές της ομάδας τα τελευταία χρόνια, ο Άλισον Μπέκερ.

athletiko.gr