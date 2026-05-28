Απίστευτο μπόνους για τον προπονητή στημένων φάσεων της Άρσεναλ!

Αποκαλύφθηκε το ποσό που θα πάρει ο Νίκολας Χοβέρ

Ήταν καταλυτικός παράγοντας στην εφετινή πορεία της Άρσεναλ. Ο λόγος για τον Νικολας Χοβέρ τον προπονητή στημένων φάσεων των κανονιέρηδων ο οποίος θα παραλάβει από την ομάδα ένα μεγάλο μπόνους βάσει των όρων του συμβολαίου του.

Συγκεκριμένα, ο Χοβέρ έχει έναν όρο στο συμβόλαιό του ο οποίος αναφέρει ότι για κάθε τέρμα που θα πετυχαίνει η ομάδα από στημένη φάση εκείνος θα καρπώνεται ως μπόνους 10.000 λίρες.

Ας κάνουμε τα μαθηματικά τώρα…

Η Άρσεναλ έχει πετύχει 25 γκολ από στημένες φάσεις σε παιχνίδια πρωταθλήματος, εκ των οποίων τα 19 ήταν από εκτελέσεις κόρνερ. Φυσικά και αυτό το σύνολο πρέπει να υπολογιστεί όπως και έγινε από την Αρσεναλ τα τέρματα που επίσης ήρθαν και από τις άλλες διοργανώσεις, το Champions League και τις εγχώριες, εκτός του πρωταθλήματος.

Συνολικά, λοιπόν η Άρσεναλ έχει πετύχει φέτος 34 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις, κάτι που σημαίνει ότι ο Χοβέρ θα λάβει 340.000 λίρες ως μπόνους. Απλώς να σημειώσουμε ότι το Σάββατο υπάρχει και ο τελικός του Champions League στο οποίο μπορεί να προκύψει και άλλο ή άλλα τέρματα από στημένες φάσεις.

Την ίδια στιγμή η Άρσεναλ έχει ήδη ενημερώσει τον Χοβέρ ότι θέλει να του προσφέρει νέο συμβόλαιο στο οποίο ενδέχεται το μπόνους αυτό να είναι ακόμη μεγαλύτερο.

