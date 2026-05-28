Η Χρυσή Βίβλος του Conference: Η τρίτη αγγλική ομάδα που το κατακτά

Κρίσταλ Πάλας λοιπόν! Οι «αετοί» επικράτησαν 1-0 της Ράγιο Βαγιεκάνο στη Λειψία και κατέκτησαν το τρόπαιο του Conference League, στην παρθενική της σεζόν στην Ευρώπη. Στην πέμπτη χρονιά ύπαρξης της διοργάνωσης.

Έτσι έγινε η τρίτη διαφορετική αγγλική ομάδα που σηκώνει το τρόπαιο. Η πρώτη ήταν η Γουέστ Χαμ το 2023, όταν και επιβλήθηκε 2-1 της Φιορεντίνα στον τελικό στη δεύτερη χρονιά του θεσμού. Η δεύτερη έγινε το 2025 η Τσέλσι με το 4-1 επί της Μπέτις.

Υπενθυμίζεται ότι το παρθενικό τρόπαιο κατέληξε στα χέρια της Ρόμα του Ζοσέ Μουρίνιο το 2022 με το 1-0 επί της Φέγενορντ, ενώ την άλλη κούπα πήρε το 2024 ο Ολυμπιακός με το 1-0 επί της Φιορεντίνα στην παράταση στη Νέα Φιλαδέλφεια. Παραμένουν έτσι οι «ερυθρόλευκοι» η μοναδική ελληνική ομάδα που έχει ευρωπαϊκό τρόπαιο.