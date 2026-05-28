Υπογράφει ο Τίμπερ το νέο συμβόλαιο

Ο Τζούριεν Τίμπερ είναι ένας από τους αγαπημένους παίκτες του Μίκελ Αρτέρα στην Αρσεναλ και ο Ισπανός τεχνικός προέτρεψε τη διοίκηση να τον επιβραβεύσει με την επέκταση του συμβολαίου του. Ο 24χρονος Ολλανδός διεθνής δεξιός μπακ εντυπωσιάζει στην Αγγλία και έχει συμβόλαιο με τους «κανονιέρηδες» έως το καλοκαίρι του 2028.

Ο Τίμπερ, που αποκτήθηκε το καλοκαίρι του 2023 από τον Αγιαξ αντί 40 εκατ. ευρώ, δηλώνει πως δεν σκέφτεται τη μεταγραφή σε άλλη ομάδα και το επόμενο διάστημα αναμένεται να βάλει την υπογραφή του σε νέο πενταετές συμβόλαιο, έως τον Ιούνιο του 2030, αυξάνοντας τις αποδοχές του από τα τέσσερα στα επτά εκατ. ευρώ.

Ο 24χρονος δεξιός μπακ αναγκάστηκε να αποχωρήσει λόγω τραυματισμού στη βουβωνική χώρα στο πρώτο ημίχρονο της νίκης της Άρσεναλ με 2-0 επί της Έβερτον τον Μάρτιο και από τότε δεν έχει αγωνιστεί, αλλά είναι βασικός στα πλάνα του Αρτέτα για την επόμενη σεζόν.