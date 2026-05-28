Με εννέα ομάδες στην Ευρώπη η Αγγλία τη νέα σεζόν

Άλλον έναν τρόπο για να στείλει το μήνυμα ότι είναι κορυφαίο πρωτάθλημα βρήκε η Premier League, με την κατάκτηση του Conference League από την Κρίσταν Πάλας.

Οι «αετοί» επικράτησαν 1-0 της Ράγιο Βαγιεκάνο στη Λειψία και βγήκαν διπλά κερδισμένοι. Αφού με αυτόν τον τρόπο σφράγισαν ευρωπαϊκό εισιτήριο για την επόμενη σεζόν, κλείνοντας θέση για το Europa League. Στο πρωτάθλημα, η ομάδα του Γκλάσνερ ήταν εκτός ευρωπαϊκής ζώνης, έχοντας τερματίσει στην 15η θέση.

Η Αγγλία θα έχει του χρόνου πέντε ομάδες στο Champions League (Άρσεναλ, Μάντσεστερ Σίτι και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Άστον Βίλα και Λίβερπουλ), τρεις στο Europa League (Κρίσταλ Πάλας, Μπόρνμουθ και Σάντερλαντ), ενώ μία θα αγωνιστεί στο Conference League (Μπράιτον).