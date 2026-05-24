Premier League - 38η αγωνιστική: Τότεναμ και Γουέστ Χαμ παίζουν το τελευταίο τους χαρτί για παραμονή

Μπορεί ο τίτλος να έχει ήδη κριθεί, με την Άρσεναλ να είναι και μαθηματικά η πρωταθλήτρια Αγγλίας για φέτος, κατακτώντας και πάλι την κορυφή μετά από 22 ολόκληρα χρόνια, ωστόσο οι θέσεις που οδηγούν στην Championship ακόμη δεν έχουν καθοριστεί.

Μπέρνλι και Γουλβς έχουν ήδη αποχαιρετήσει τα μεγάλα σαλόνια του αγγλικού ποδοσφαίρου και για την τελευταία θέση μονομαχούν Γουέστ Χαμ και Τότεναμ για τη σωτηρία τους.Τα «σπιρούνια» έχουν ξεκάθαρα το πάνω χέρι σε σχέση με τα «σφυριά», καθώς βρίσκονται στο +2, ενώ στην ισοβαθμία υπερτερεί η ομάδα του Ντε Τζέρμπι.

Η Τότεναμ θα υποδεχθεί την Έβερτον, με τους Λονδρέζους να ψάχνουν έστω έναν βαθμό για να εξασφαλίσουν την παραμονή τους, ασχέτως τι θα συμβεί στην αναμέτρηση της Γουέστ Χαμ. Όλα αυτά την ώρα που τα «ζαχαρωτά» βρίσκονται σε μία αγωνιστική κοιλιά με τρεις ισοπαλίες και τρεις ήττες στα τελευταία τους έξι ματς.

Την ίδια η Γουέστ Χαμ θα υποδεχθεί την Λιντς, με την ομάδα του Νούνο Εσπίριτο Σάντο να θέλει αποκλειστικά τη νίκη, με την ελπίδα ότι η Τότεναμ θα ηττηθεί εντός έδρας από την Έβερτον, ώστε να εξασφαλίσει και την παραμονή της. Βέβαια τα «σφυριά» βρίσκονται σε κακή κατάσταση μετρώντας τρεις απανωτές ήττες απέναντι σε Μπρέντφορντ (3-0), Άρσεναλ (0-1) και Νιούκαστλ (3-1).

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 38ης και τελευταίας αγωνιστικής της Premier League:

Κυριακή 24/05

Μπράιτον-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (18:00)

Μπέρνλι-Γουλβς (18:00)

Κρίσταλ Πάλας-Άρσεναλ (18:00)

Φούλαμ-Νιούκαστλ (18:00)

Λίβερπουλ-Μπρέντφορντ (18:00)

Μάντσεστερ Σίτι-Άστον Βίλα (18:00)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Μπόρνμουθ (18:00)

Σάντερλαντ-Τσέλσι (18:00)

Τότεναμ-Έβερτον (18:00)

Γουέστ Χαμ-Λιντς (18:00)

