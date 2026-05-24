Ο Μουρίκι βγήκε 2ος σκόρερ στη La Liga με 23 γκολ, αλλά η ομάδα του υποβιβάστηκε!

Ο Βέντατ Μουρίκι έκανε εκπληκτική σεζόν, σκόραρε τα… μισά τέρματα της ομάδας του αλλά τελική η Μαγιόρκα υποβιβάστηκε στη δεύτερη κατηγορία.

Ένα μικρό ποδοσφαιρικό… δράμα βιώνει ο Βέντατ Μουρίκι. Ο σπουδαίος Κοσοβάρος στράικερ έκανε μαγική σεζόν, αλλά τελικά αυτή συνδυάστηκε με μια «μαύρη» σελίδα στην ιστορία της ομάδας του.

Ο έμπειρος σέντερ φορ ήταν εκπληκτικός μέσα στη χρονιά, σκοράροντας κόντρα στους μεγάλους της Ισπανίας και έστειλε 23 φορές την μπάλα στο πλεκτό. Τερμάτισε 2ος στον πίνακα των σκόρερς, έχοντας μόλις δύο γκολ λιγότερα από τον Κιλιάν Εμπαπέ, ενώ βρέθηκε πάνω από Γιαμάλ, Βινίσιους, Τόρες, Ογιαρθάμπαλ και Ιγκλέσιας μεταξύ άλλων.

Παρόλα αυτά, το βράδυ του Σαββάτου η Μαγιόρκα υποβιβάστηκε στη δεύτερη κατηγορία. Παρά τη νίκη της με 3-0 επί της Οβιέδο, μειονεκτούσε στην τριπλή ισοβαθμία με Λεβάντε και Οσασούνα και από τη νέα σεζόν θα αγωνίζεται στη La Liga 2.

Ακόμη πιο απίστευτο πως ο Μουρίκι επί της ουσίας σκόραρε τα μισά τέρματα της ομάδας του, έχοντας 23/47 αλλά οι συμπαίκτες δεν στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων.

