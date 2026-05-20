ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Mε το βλέμμα στον τίτλο!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Mε το βλέμμα στον τίτλο!

Στις 22:00 ο τελικός του Europa League

Με τον τελικό του Europa League, στην Κωνσταντινούπολη, ανοίγει ο κύκλος για κατάκτηση των τίτλων στις τρεις ευρωπαϊκές διοργανώσεις (σ.σ. θα ακολουθήσουν στις 27 Μαΐου ο τελικός του Conference League και στις 30 Μαΐου ο τελικός του Champions League).

Aπόψε, λοιπόν, στις 22:00 στο Besiktas Park, για τον τίτλο της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης θα αναμετρηθούν η Φράιμπουργκ και η Άστον Βίλα. Η πρώτη αγωνίζεται για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό τελικό, ενώ η δεύτερη επιστρέφει σε τελικό μετά από 44 χρόνια, έχοντας κατακτήσει το 1982 το Κύπελλο Πρωταθλητριών, κερδίζοντας στον τελικό με 1-0 την Μπάγερν Μονάχου.

H θεαματική Φράιμπουργκ

Η Φράιμπουργκ δεν έχει κατακτήσει ποτέ μεγάλο τρόπαιο, με την καλύτερη πορεία της στο Europa League, πριν από την τρέχουσα περίοδο, να είναι οι εμφανίσεις στη φάση των «16» τις περιόδους 2022/23 και 2023/24. Φέτος, μετά την έβδομη θέση στη League Phase, δεν σταμάτησε να σκοράρει στα νοκ άουτ, πετυχαίνοντας τρία ή περισσότερα γκολ στα τέσσερα από τα έξι παιχνίδια της, αποκλείοντας τις Γκενκ, Θέλτα και Μπράγκα.

Η ομάδα του Γιούλιαν Σούστερ είναι ιδιαίτερα θεαματική, με παίκτες όπως ο πρώτος σκόρερ Βιντσέντσο Γκρίφο, ο σταθερότατος τερματοφύλακας Νόα Ατούμπολου και ο ταλαντούχος 20χρονος μέσος Γιόχαν Μανζάμπι. Τώρα, το ερώτημα είναι αν αυτή η νεανική ομάδα μπορεί να ανταποκριθεί στη μεγάλη σκηνή.

Η έκτη του Έμερι

Η Άστον Βίλα, από την άλλη, έχει βάλει στόχο το πρώτο της τρόπαιο εδώ και 30 χρόνια. Αφού κέρδισε τα επτά από τα οκτώ παιχνίδια της στη League Phase και τερμάτισε δεύτερη, απέκλεισε στη συνέχεια τις Λιλ, Μπολόνια και Νότιγχαμ Φόρεστ στα νοκ άουτ. Μαζί με την ηγετική παρουσία του Τζον ΜακΓίν, τη δημιουργικότητα του Μόργκαν Ρότζερς και τα γκολ του Όλι Γουάτκινς, αναμφίβολα το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της Άστον Βίλα είναι ο προπονητής της, Ουνάι Έμερι.

Ο μετρ της τακτικής θα δώσει το «παρών» σε έναν τελικό του UEFA Europa League για έκτη φορά στην καριέρα του ως προπονητής. Έχει κατακτήσει το τρόπαιο τέσσερις φορές και η τεράστια εμπειρία του σε αυτό το επίπεδο θα μπορούσε να αποδειχθεί καθοριστική, καθώς οι δύο πιο παραγωγικές επιθέσεις της διοργάνωσης θα αναμετρηθούν μεταξύ τους (σ.σ. 28 γκολ η Άστον Βίλα, 25 η Φράιμπουργκ).

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

H Πάλας ζει το όνειρο της: Λύγισε τη Ράγιο Βαγεκάνο και πήγε το Conference League ξανά στο Λονδίνο!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τεράστια έκπληξη στο Roland Garros: Η Σταροντούμπτσεβα πέταξε εκτός το Νο.2 του κόσμου!

Τένις

|

Category image

Με μια ηχηρή απουσία η αποστολή της Ολλανδίας για το Μουντιάλ

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Οριστική συμφωνία ανάμεσα στην Τότεναμ και τον Ρόμπερτσον!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Βινίσιους: «Φαβορί για το Μουντιάλ η Ισπανία, έχει Γιαμάλ που είναι από τους κορυφαίους του κόσμου»

FIFA World Cup 2026

|

Category image

«Ο Λουτσέσκου προσπαθεί να πείσει τον ΠΑΟΚ να τον αφήσει»

Ελλάδα

|

Category image

«Σε ευχαριστούμε, κυβερνήτα»: Αποχαιρέτισε τον Σάρι με τρομερό βίντεο η Λάτσιο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πιθανές ακόμα και έντεκα αποχωρήσεις από το ρόστερ του Ολυμπιακού

Ελλάδα

|

Category image

Πάει Μουντιάλ ο Μασέκο!

ΑΕΛ

|

Category image

Θέλει να πάει στη Ρεάλ ο Έντσο Φερνάντες - Το αστρονομικό ποσό που ζητά η Τσέλσι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κλειδώνει το πλάνο κούπας

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ο Νεϊμάρ επέστρεψε με ελικόπτερο στην προπόνηση της Βραζιλίας

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Μετά τον Νίστρουπ έρχονται και παίκτες στον Παναθηναϊκό - 10 μεταγραφές, 4 προτεραιότητες

Ελλάδα

|

Category image

ΦΩΤΟ: Η απονομή στον φουτσαλικό ΑΠΟΕΛ, οι Legends και το πάρτι στο «Λευκόθεο»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Λίφτινγκ» σε όλες τις γραμμές

ΑΕΚ

|

Category image

Διαβαστε ακομη