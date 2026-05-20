Mε το βλέμμα στον τίτλο!

Με τον τελικό του Europa League, στην Κωνσταντινούπολη, ανοίγει ο κύκλος για κατάκτηση των τίτλων στις τρεις ευρωπαϊκές διοργανώσεις (σ.σ. θα ακολουθήσουν στις 27 Μαΐου ο τελικός του Conference League και στις 30 Μαΐου ο τελικός του Champions League).

Aπόψε, λοιπόν, στις 22:00 στο Besiktas Park, για τον τίτλο της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης θα αναμετρηθούν η Φράιμπουργκ και η Άστον Βίλα. Η πρώτη αγωνίζεται για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό τελικό, ενώ η δεύτερη επιστρέφει σε τελικό μετά από 44 χρόνια, έχοντας κατακτήσει το 1982 το Κύπελλο Πρωταθλητριών, κερδίζοντας στον τελικό με 1-0 την Μπάγερν Μονάχου.

H θεαματική Φράιμπουργκ

Η Φράιμπουργκ δεν έχει κατακτήσει ποτέ μεγάλο τρόπαιο, με την καλύτερη πορεία της στο Europa League, πριν από την τρέχουσα περίοδο, να είναι οι εμφανίσεις στη φάση των «16» τις περιόδους 2022/23 και 2023/24. Φέτος, μετά την έβδομη θέση στη League Phase, δεν σταμάτησε να σκοράρει στα νοκ άουτ, πετυχαίνοντας τρία ή περισσότερα γκολ στα τέσσερα από τα έξι παιχνίδια της, αποκλείοντας τις Γκενκ, Θέλτα και Μπράγκα.

Η ομάδα του Γιούλιαν Σούστερ είναι ιδιαίτερα θεαματική, με παίκτες όπως ο πρώτος σκόρερ Βιντσέντσο Γκρίφο, ο σταθερότατος τερματοφύλακας Νόα Ατούμπολου και ο ταλαντούχος 20χρονος μέσος Γιόχαν Μανζάμπι. Τώρα, το ερώτημα είναι αν αυτή η νεανική ομάδα μπορεί να ανταποκριθεί στη μεγάλη σκηνή.

Η έκτη του Έμερι

Η Άστον Βίλα, από την άλλη, έχει βάλει στόχο το πρώτο της τρόπαιο εδώ και 30 χρόνια. Αφού κέρδισε τα επτά από τα οκτώ παιχνίδια της στη League Phase και τερμάτισε δεύτερη, απέκλεισε στη συνέχεια τις Λιλ, Μπολόνια και Νότιγχαμ Φόρεστ στα νοκ άουτ. Μαζί με την ηγετική παρουσία του Τζον ΜακΓίν, τη δημιουργικότητα του Μόργκαν Ρότζερς και τα γκολ του Όλι Γουάτκινς, αναμφίβολα το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της Άστον Βίλα είναι ο προπονητής της, Ουνάι Έμερι.

Ο μετρ της τακτικής θα δώσει το «παρών» σε έναν τελικό του UEFA Europa League για έκτη φορά στην καριέρα του ως προπονητής. Έχει κατακτήσει το τρόπαιο τέσσερις φορές και η τεράστια εμπειρία του σε αυτό το επίπεδο θα μπορούσε να αποδειχθεί καθοριστική, καθώς οι δύο πιο παραγωγικές επιθέσεις της διοργάνωσης θα αναμετρηθούν μεταξύ τους (σ.σ. 28 γκολ η Άστον Βίλα, 25 η Φράιμπουργκ).