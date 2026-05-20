Η «Χρυσή Βίβλος» της Premier League: Το 14ο στέμμα της Άρσεναλ και πρώτο από το 2004

Η Μπόρνμουθ «φρέναρε» τη Μάντσεστερ Σίτι (1-1), χαρίζοντας στους «κανονιέρηδες» τον τίτλο

Η Άρσεναλ είναι ξανά πρωταθλήτρια Αγγλίας!

Η Μπόρνμουθ «φρέναρε» τη Μάντσεστερ Σίτι (1-1), μία αγωνιστική πριν το φινάλε, και οι «κανονιέρηδες» σφράγισαν το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας τους και πρώτο μετά το 2004.

Η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα ολοκλήρωσε ένα ονειρικό ταξίδι, φτάνοντας στο +5 και επιστρέφοντας στην κορυφή της Premier League έπειτα από 22 χρόνια.

Η νέα σελίδα της «Χρυσής Βίβλου» γράφεται με κόκκινο και λευκό μελάνι, καθώς το Λονδίνο πανηγυρίζει ξανά.

Αναλυτικά η «Χρυσή Βίβλος» του αγγλικού πρωταθλήματος

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (20): 1908, 1911, 1952, 1956, 1957, 1965, 1967, 1993, 1994, 1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2003, 2007, 2008, 2009, 2011, 2013

Λίβερπουλ (20): 1901, 1906, 1922, 1923, 1947, 1964, 1966, 1973, 1976, 1977, 1979, 1980, 1982, 1983, 1984, 1986, 1988, 1990, 2020

Άρσεναλ (14): 1931, 1933, 1934, 1935, 1938, 1948, 1953, 1971, 1989, 1991, 1998, 2002, 2004, 2026

Μάντσεστερ Σίτι (10): 1937, 1968, 2012, 2014, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024

Έβερτον (9): 1891, 1915, 1928, 1932, 1939, 1963, 1970, 1985, 1987

Άστον Βίλα (7): 1894, 1896, 1897, 1899, 1900, 1910, 1981

Σάντερλαντ (6): 1892, 1893, 1895, 1902, 1913, 1936

Τσέλσι (6): 1955, 2005, 2006, 2010, 2015, 2017

Σέφιλντ Γουένσντεϊ (4): 1903, 1904, 1929, 1930

Νιούκαστλ (4): 1905, 1907, 1909, 1927

Μπλάκμπερν (3): 1912, 1914, 1995

Χάντερσφιλντ (3): 1924, 1925, 1926

Γουλβς (3): 1954, 1958, 1959

Λιντς (3): 1969, 1974, 1992

Πρέστον (2): 1889, 1890

Μπέρνλι (2): 1921, 1960

Πόρτσμουθ (2): 1949, 1950

Τότεναμ (2): 1951, 1961

Ντέρμπι (2): 1972, 1975

Σέφιλντ Γιουνάιτεντ (1): 1898

Γουέστ Μπρόμ (1): 1920

Ίπσουιτς (1): 1962

Νότιγχαμ Φόρεστ (1): 1978

Λέστερ (1): 2016

