Περιμένει την Άστον Βίλα και «τρέχει» τον σχεδιασμό της νέας σεζόν o Ολυμπιακός

Σε κρίσιμο σταυροδρόμι βρίσκεται ο Ολυμπιακός ενόψει της νέας σεζόν, με τα βλέμματα να είναι στραμμένα στον αποψινό τελικό του Europa League ανάμεσα στην Άστον Βίλα και τη Φράιμπουργκ.

Το αποτέλεσμα της αναμέτρησης επηρεάζει άμεσα την ευρωπαϊκή εκκίνηση των «ερυθρόλευκων», οι οποίοι περιμένουν ένα συγκεκριμένο σενάριο για να κερδίσουν πολύτιμο χρόνο.

Η ομάδα του Πειραιά επιθυμεί κατάκτηση του τροπαίου από την Άστον Βίλα, σε συνδυασμό με παραμονή της στην πρώτη τετράδα της Premier League. Αν αυτό επιβεβαιωθεί, τότε ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει από τον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League στις αρχές Αυγούστου (4 ή 5/8), αποφεύγοντας τον 2ο γύρο του Ιουλίου. Σε διαφορετική περίπτωση, η ευρωπαϊκή του πορεία θα αρχίσει νωρίτερα, από τα τέλη Ιουλίου.

Την ίδια ώρα, η ΠΑΕ Ολυμπιακός περνά στη «μετάβαση» της επόμενης ημέρας, με την παρουσίαση των νέων εισιτηρίων διαρκείας να αποτελεί το πρώτο σημαντικό βήμα. Η συνέντευξη Τύπου είναι προγραμματισμένη για σήμερα (20/5) στο «Γ. Καραϊσκάκης», όπου θα παρουσιαστεί το νέο πλάνο για τους φιλάθλους. Αξίζει να σημειωθεί πως τα διαρκείας αφορούν αποκλειστικά το φαληρικό γήπεδο, καθώς η πιθανή χρήση του ΟΑΚΑ μετατίθεται χρονικά για μετά το καλοκαίρι του 2027.

Παράλληλα, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται και ο αγωνιστικός σχεδιασμός. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ διατηρεί ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με τη διοίκηση, με συνεχείς επαφές για τη διαμόρφωση του ρόστερ της νέας περιόδου. Ο Ισπανός τεχνικός έχει ήδη καταθέσει τις πρώτες εισηγήσεις του, ενώ αναμένονται και νέες συναντήσεις με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, με στόχο να κλείσουν τα ανοιχτά μέτωπα.

Στο τραπέζι βρίσκονται όλα: από τις μεταγραφικές προτεραιότητες μέχρι τις πιθανές αποχωρήσεις, αλλά και η συνολική αγωνιστική φιλοσοφία της επόμενης χρονιάς.