Στο τραπέζι οι κινήσεις για την ΑΕΚ της επόμενης σεζόν

Μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος, η ΑΕΚ, υπό την καθοδήγηση του Μάρκο Νίκολιτς και σε συνεργασία με τον Χαβιέρ Ριμπάλτα, έχει ήδη καταστρώσει ένα ολοκληρωμένο πλάνο για την ενίσχυση και την προετοιμασία της ομάδας ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Το πλάνο αυτό, το οποίο είχε αρχίσει να διαμορφώνεται πριν καν ολοκληρωθεί η φετινή σεζόν, επικεντρώνεται σε συγκεκριμένες μεταγραφικές κινήσεις και στην οργάνωση της καλοκαιρινής προετοιμασίας.

Ο Σέρβος τεχνικός έχει επισημάνει την ανάγκη για τουλάχιστον τέσσερις μεταγραφικές κινήσεις. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην απόκτηση ενός στόπερ και ενός χαφ, θέσεις που είχαν ήδη συζητηθεί και κατά τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο. Η επιθυμία για έναν ποιοτικό μέσο είναι έντονη, καθώς ο Νίκολιτς επιδιώκει την ενίσχυση του κέντρου με έναν παίκτη που θα μπορεί να διεκδικήσει θέση βασικού, προσφέροντας ανταγωνισμό στους Πινέδα και Μαρίν.

Επιπλέον, η ομάδα χρειάζεται ενίσχυση στις πτέρυγες της μεσοεπιθετικής γραμμής. Ενώ ο Κοϊτά αποτελεί σταθερή επιλογή στη μία πλευρά, στην άλλη πλευρά υπάρχει ανάγκη για ποιοτική προσθήκη.

Το πλάνο της ΑΕΚ βασίζεται σε συγκεκριμένους πυλώνες και θα προχωρήσει χωρίς βιασύνη. Η διοίκηση και το τεχνικό επιτελείο σκοπεύουν να αξιοποιήσουν την πολυτέλεια του χρόνου που έχουν στη διάθεσή τους κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου.

Αυτό θα επιτρέψει την προσαρμογή του πλάνου σε τυχόν νέα δεδομένα ή ανάγκες που ενδέχεται να προκύψουν, διασφαλίζοντας ότι η ομάδα θα αποκτήσει ακριβώς τους παίκτες που χρειάζεται για να είναι ανταγωνιστική σε όλα τα μέτωπα την επόμενη σεζόν.