ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Στο τραπέζι οι κινήσεις για την ΑΕΚ της επόμενης σεζόν

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Στο τραπέζι οι κινήσεις για την ΑΕΚ της επόμενης σεζόν

Δρομολογούν τέσσερις σημαντικές μεταγραφές σε άμυνα, κέντρο και επίθεση

Μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος, η ΑΕΚ, υπό την καθοδήγηση του Μάρκο Νίκολιτς και σε συνεργασία με τον Χαβιέρ Ριμπάλτα, έχει ήδη καταστρώσει ένα ολοκληρωμένο πλάνο για την ενίσχυση και την προετοιμασία της ομάδας ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Το πλάνο αυτό, το οποίο είχε αρχίσει να διαμορφώνεται πριν καν ολοκληρωθεί η φετινή σεζόν, επικεντρώνεται σε συγκεκριμένες μεταγραφικές κινήσεις και στην οργάνωση της καλοκαιρινής προετοιμασίας.

Ο Σέρβος τεχνικός έχει επισημάνει την ανάγκη για τουλάχιστον τέσσερις μεταγραφικές κινήσεις. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην απόκτηση ενός στόπερ και ενός χαφ, θέσεις που είχαν ήδη συζητηθεί και κατά τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο. Η επιθυμία για έναν ποιοτικό μέσο είναι έντονη, καθώς ο Νίκολιτς επιδιώκει την ενίσχυση του κέντρου με έναν παίκτη που θα μπορεί να διεκδικήσει θέση βασικού, προσφέροντας ανταγωνισμό στους Πινέδα και Μαρίν.

Επιπλέον, η ομάδα χρειάζεται ενίσχυση στις πτέρυγες της μεσοεπιθετικής γραμμής. Ενώ ο Κοϊτά αποτελεί σταθερή επιλογή στη μία πλευρά, στην άλλη πλευρά υπάρχει ανάγκη για ποιοτική προσθήκη.

Το πλάνο της ΑΕΚ βασίζεται σε συγκεκριμένους πυλώνες και θα προχωρήσει χωρίς βιασύνη. Η διοίκηση και το τεχνικό επιτελείο σκοπεύουν να αξιοποιήσουν την πολυτέλεια του χρόνου που έχουν στη διάθεσή τους κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου.

Αυτό θα επιτρέψει την προσαρμογή του πλάνου σε τυχόν νέα δεδομένα ή ανάγκες που ενδέχεται να προκύψουν, διασφαλίζοντας ότι η ομάδα θα αποκτήσει ακριβώς τους παίκτες που χρειάζεται για να είναι ανταγωνιστική σε όλα τα μέτωπα την επόμενη σεζόν.

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

H Πάλας ζει το όνειρο της: Λύγισε τη Ράγιο Βαγεκάνο και πήγε το Conference League ξανά στο Λονδίνο!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τεράστια έκπληξη στο Roland Garros: Η Σταροντούμπτσεβα πέταξε εκτός το Νο.2 του κόσμου!

Τένις

|

Category image

Με μια ηχηρή απουσία η αποστολή της Ολλανδίας για το Μουντιάλ

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Οριστική συμφωνία ανάμεσα στην Τότεναμ και τον Ρόμπερτσον!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Βινίσιους: «Φαβορί για το Μουντιάλ η Ισπανία, έχει Γιαμάλ που είναι από τους κορυφαίους του κόσμου»

FIFA World Cup 2026

|

Category image

«Ο Λουτσέσκου προσπαθεί να πείσει τον ΠΑΟΚ να τον αφήσει»

Ελλάδα

|

Category image

«Σε ευχαριστούμε, κυβερνήτα»: Αποχαιρέτισε τον Σάρι με τρομερό βίντεο η Λάτσιο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πιθανές ακόμα και έντεκα αποχωρήσεις από το ρόστερ του Ολυμπιακού

Ελλάδα

|

Category image

Πάει Μουντιάλ ο Μασέκο!

ΑΕΛ

|

Category image

Θέλει να πάει στη Ρεάλ ο Έντσο Φερνάντες - Το αστρονομικό ποσό που ζητά η Τσέλσι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κλειδώνει το πλάνο κούπας

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ο Νεϊμάρ επέστρεψε με ελικόπτερο στην προπόνηση της Βραζιλίας

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Μετά τον Νίστρουπ έρχονται και παίκτες στον Παναθηναϊκό - 10 μεταγραφές, 4 προτεραιότητες

Ελλάδα

|

Category image

ΦΩΤΟ: Η απονομή στον φουτσαλικό ΑΠΟΕΛ, οι Legends και το πάρτι στο «Λευκόθεο»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Λίφτινγκ» σε όλες τις γραμμές

ΑΕΚ

|

Category image

Διαβαστε ακομη