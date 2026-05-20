Ξεκαθαρίζει το σκηνικό

Σε πρώτο πλάνο βρίσκεται ο προγραμματισμός στην Ομόνοια, ώστε να ξεκαθαρίσουν οι λεπτομέρειες που αφορούν κυρίως στο κεφάλαιο των ανανεώσεων. Ο Χένινγκ Μπεργκ και οι συνεργάτες του θέλουν πρώτα να γνωρίζουν με ποιους θα πορευτούν από το υφιστάμενο ρόστερ και τη νέα περίοδο, κι έπειτα να προχωρήσουν στις προσθήκες.

Πάντως, το σκηνικό αρχίζει να ξεκαθαρίζει τα τελευταία 24ώρα. Ο Γιόβετιτς αποτελεί ήδη παρελθόν, ενώ δεν αποκλείεται να προκύψει το ίδιο και με τον Εράκοβιτς, ο οποίος θα ακολουθήσει πρόγραμμα αποθεραπείας και δύσκολα θα ανανεώσει το συμβόλαιό του. Ο Μασούρας οδεύει προς τη Νυρεμβέργη, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από τα Μέσα της Γερμανίας.

Συγκεκριμένα, ρεπορτάζ της bild.de σημείωσε χθες πως η περίπτωση του ελλαδίτη ακραίου αμυντικού έχει πάρει τον δρόμο της. Θυμίζουμε πως εδώ και αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, οι Γερμανοί κάνουν λόγο για έντονο ενδιαφέρον γι’ αυτό και του πρόσφεραν συμβόλαιο με υψηλές απολαβές.

Απ’ εκεί και πέρα, οι Φαμπιάνο και Τάνκοβιτς παραμένουν κάτοικοι Λευκωσίας καθώς εκκρεμεί μόνο το σχετικό φιρμάνι της νέας συμφωνίας. Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η περίπτωση του Κυριακίδη, ο οποίος αφ’ ενός άρπαξε την ευκαιρία του και αφετέρου απέδειξε πως αποτελεί αξιόπιστη λύση.

Όσον αφορά τον Μάριτς, υπήρχε όρος στο συμβόλαιό του για αυτόματη ανανέωση μετά από συγκεκριμένο αριθμό συμμετοχών, όμως χωρίς την επίσημη ενημέρωση, τίποτα δεν μπορεί να λεχθεί με σιγουριά.

Τέλος, πιο… περίπλοκες φαίνεται πως είναι οι περιπτώσεις του Σεμέδο και Ντιουνκού. Ο πρώτος έχει στα χέρια του πρόταση ανανέωσης και πριν το τέλος της εβδομάδας θα δώσει την απάντησή του. Για τον δεύτερο, οι πράσινοι κρατούν «κλειστά» τα χαρτιά τους.