Ασύλληπτες εικόνες στο προπονητικό της Άρσεναλ!

Δεν υπάρχουν λόγια που να αποτυπώνουν πραγματικά όσα συνέβησαν στο προπονητικό κέντρο της Άρσεναλ. Η στιγμή που οι «κανονιέρηδες» κατέκτησαν ξανά την Premier League μετά από 22 ολόκληρα χρόνια, βρήκε τους ποδοσφαιριστές όλους μαζί, κολλημένους μπροστά σε μια οθόνη, να παρακολουθούν το Μπόρνμουθ-Μάντσεστερ Σίτι.

Ήξεραν ότι αυτή θα μπορούσε να είναι η βραδιά τους. Η Σίτι με την πλάτη στον τοίχο, ο Πεπ να έχει κάνει γνωστή λίγο πολύ την αποχώρησή του, η πίεση να βαραίνει κάθε τους κίνηση. Και απέναντί τους μια Μπόρνμουθ που δεν είχε τίποτα να χάσει και τελικά έκανε το «δώρο».

Το 1-1 ήταν αρκετό. Το τελευταίο σφύριγμα ακούστηκε και για λίγα δευτερόλεπτα επικράτησε… κενό. Και μετά; Χάος. Έκρηξη. Φωνές. Αγκαλιές. Παίκτες να πέφτουν ο ένας πάνω στον άλλον, να ουρλιάζουν, να χτυπούν το πάτωμα, να σηκώνουν καρέκλες, να ζουν τη στιγμή που περίμεναν από παιδιά.

Κάποιοι λύγισαν. Κάποιοι έμειναν αποσβολωμένοι. Άλλοι έτρεχαν πάνω?κάτω σαν να μην πιστεύουν τι είχε συμβεί. Όλοι όμως είχαν το ίδιο βλέμμα: Το βλέμμα ανθρώπων που μόλις είδαν το όνειρό τους να γίνεται πραγματικότητα!

Η Άρσεναλ είναι ξανά πρωταθλήτρια Αγγλίας. Και το βίντεο από το προπονητικό της κέντρο είναι ίσως ο πιο αυθεντικός τρόπος για να καταλάβει κανείς τι σημαίνει αυτό για τον οργανισμό, την ομάδα, τους παίκτες, τον κόσμο.

Μοναδικό. Ανεπανάληπτο. Αληθινό.