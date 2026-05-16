BINTEO: Κυπελλούχος Αγγλίας με μαγεία Σεμένιο η Σίτι!

Το νταμπλ είναι πλέον γεγονός! Κι όσο η Άρσεναλ δεν δίνει οριστικό τέλος στην κούρσα της Premier League, το όνειρο του εγχώριου τρεμπλ θα παραμένει ζωντανό. Μέχρι τότε ωστόσο, η Μάντσεστερ Σίτι μπορεί να κομπάζει με περηφάνια για το απόλυτο στα Κύπελλα της Αγγλίας. Αφού πρώτα έκανε την αρχή με το League Cup, η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα πρόσθεσε και εκείνο του FA Cup στον τελικό του «Wembley». Χάρη στο υπέροχο τακουνάκι του Σεμένιο, οι Citizens λύγισαν δύσκολα με 1-0 την Τσέλσι σε ένα κλειστό ματς και στέφθηκαν Κυπελλούχοι Αγγλίας για 8η φορά στην ιστορία τους μετά από δυο συνεχόμενους χαμένους τελικούς.

Όλα μηδέν στο ημίχρονο

Το πρώτο ημίχρονο πάντως δεδομένα θα ξεχαστεί γρήγορα. Η σκοπιμότητα, η προσοχή και η στρατηγική άλλωστε σχημάτισαν μια τριπλέτα που κυρiάρχησε στο πρώτο 45λεπτο, όπου το χαμηλό τέμπο και η έλλειψη επιθετικής πρωτοβουλίας οδήγησαν σε έναν αγώνα με ελάχιστες καλές στιγμές. Το γκολ του Χάαλαντ στο 27΄άλλωστε θεωρήθηκε ως μη γενόμενη φάση μιας και είχε προηγηθεί οφσάιντ του Νούνιες και η μοναδική ευκαιρία του ημιχρόνου σημειώθηκε στο 43΄. Όταν ο Νορβηγός βρέθηκε σε θέση βολής, όμως ο Σάντσεθ τον νίκησε από κοντά για να κρατήσει το μηδέν.

Oι Citizens προσπάθησαν να αιφνιδιάσουν την Τσέλσι με το καλησπέρα του β΄μέρους, όμως η καρφωτή κεφαλιά του Σεμένιο στο 47΄πέρασε πάνω από τα δοκάρια. Οκτώ λεπτά αργότερα ήταν η σειρά των Μπλε να απειλήσουν επιτέλους σοβαρά την εστία της αντιπάλου, όταν ο Καϊσέδο πήρε την κεφαλιά μετά από άστοχη έξοδο του Τράφορντ, αλλά ο Ρόδρι έδιωξε πριν τη γραμμή. Προοδευτικά πάντως, ο ρυθμός έπεσε ξανά στον τελικό, προτού ο Σεμένιο επαναφέρει τη σπίθα!

Τρόπαιο με τακουνάκι Σεμένιο

Στο 71΄συγκεκριμένα κι έπειτα από γύρισμα του Χάαλαντ στην καρδιά της άμυνας, ο Σεμένιο με ασύλληπτο τακουνάκι νίκησε τον Σάντσεθ για το 1-0. Το προβάδισμα της Σίτι έδωσε άγρια ομορφιά στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα, με την Τσέλσι μάλιστα να αγγίζει την ισοφάριση λίγο αργότερα με άστοχη προβολή του Έντσο στο 74'. Στο τελευταίο δεκάλεπτο η ομάδα του Μάντσεστερ βρήκε χώρους για να χτυπήσει στην κόντρα, αλλά δεν κατάφερε να τελειώσει το ματς σε δυο ξεχωριστές περιπτώσεις.

Αρχικά στο 85΄ο Σάντσεθ και το δοκάρι απέτρεψαν από τον Ο΄Ράιλι να γράψει το 2-0, ενώ στιγμές αργότερα ο Ισπανός γκολκίπερ απογειώθηκε για να διώξει με το ένα χέρι τη σουτάρα του Τσερκί. Ακόμα κι έτσι ωστόσο, οι Λονδρέζοι δεν βρήκαν τρόπο για να απειλήσουν μέχρι το φινάλε και υπέκυψαν στα τραύματά τους στο σφύριγμα της λήξης, που χάρισε το τρόπαιο στα χέρια των Citizens.

Τσέλσι (Κάλουμ ΜακΦάρλαν): Σάντσεθ, Μάλο Γκουστό, Φοφανά, Κόλγουιλ, Χάτο, Τζέιμς (83΄Ντελάπ), Καϊσέδο, Κουκουρέγια (74΄Νέτο), Πάλμερ, Έντσο Φερνάντες, Ζοάο Πέδρο (86΄Γκαρνάτσο)

Μάντσεστερ Σίτι (Πεπ Γκουαρδιόλα): Τράφροντ, Νούνιες, Κουσάνοφ, Γκουέχι, Ο΄Ράιλι, Ρόδρι (65΄Κόβασιτς), Μπερνάρντο Σίλβα, Σεμένιο, Μαρμούς (46΄Τσερκί), Ντοκού, Χάαλαντ

