AS: Ο Μουρίνιο η μόνη επιλογή για την Ρεάλ - Αναζητεί τεχνικό η Μπενφίκα

Στα δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών από ΜΜΕ του εξωτερικού που θεωρούν πιθανή την επιστροφή του Μουρίνιο στη Ρεάλ Μαδρίτης έρχεται να προστεθεί άλλο ένα.

Σημερινό την ισπανική AS που παρουσιάζει τα δεδομένα για τον ενδεχόμενο νέο γάμο μεταξύ βασίλισσας και Special One αλλά και την πληροφορία ότι στην Μπενφίκα ο πρόεδρος της, Ρουί Κόστα έχει αρχίσει ήδη να αναζητά προπονητή καθώς αναμένει την αποχώρηση του Πορτογάλου από τον πάγκο της.

Στο δημοσίευμα αυτό η AS υποστηρίζει ότι το πρώτο βήμα έχει γίνει και από τις δύο πλευρές. Υπάρχουν διαπραγματεύσεις σε αρχικό στάδιο, ωστόσο και ο Μουρίνιο αλλά και ο Φλορεντίνο Πέρεθ γνωρίζουν πολύ καλά τα «θέλω» του άλλου και εκτιμά το δημοσίευμα ότι είναι θέμα χρόνου να έρθει η συμφωνία.