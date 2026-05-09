ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΠΑΟΚ: «Συναγερμός» στον άξονα ενόψει Ολυμπιακού

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

ΠΑΟΚ: «Συναγερμός» στον άξονα ενόψει Ολυμπιακού

Διαχείριση και κρίσιμες αποφάσεις Λουτσέσκου

Στην τελική ευθεία μπαίνει η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για το αυριανό ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης», με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να καλείται να διαχειριστεί ένα ιδιαίτερα απαιτητικό αγωνιστικό πλαίσιο, τόσο σε επίπεδο έντασης όσο και σε επίπεδο επιλογών.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» μπαίνει σε μια εβδομάδα-φωτιά, με τρία διαδοχικά ντέρμπι μέσα σε λίγες ημέρες, γεγονός που καθιστά τη σωστή διαχείριση του ρόστερ κομβικής σημασίας. Σε αυτό το πλαίσιο, το μεγαλύτερο «πονοκέφαλο» εντοπίζεται στη μεσαία γραμμή.

Ο Ζαφείρης και ο Σάντσες βρίσκονται στο όριο καρτών και οποιαδήποτε τιμωρία θα επηρεάσει άμεσα τα επόμενα παιχνίδια, με το ενδεχόμενο απουσίας τους να δημιουργεί σημαντικά ζητήματα ισορροπίας. Ο Λουτσέσκου καλείται να αποφασίσει αν θα ρισκάρει τη συμμετοχή τους στο Φάληρο ή αν θα προχωρήσει σε πιο συντηρητική διαχείριση, έχοντας στο μυαλό και τη συνέχεια.

Την ίδια ώρα, ο τραυματισμός του Μαντί Καμαρά έχει διαφοροποιήσει τα δεδομένα στον άξονα, περιορίζοντας τις διαθέσιμες επιλογές και αυξάνοντας την πίεση στους υπόλοιπους χαφ. Σε αυτό το σκηνικό, το βάρος πέφτει στον Σουαλιό Μεϊτέ, ο οποίος καλείται να σηκώσει μεγαλύτερο φορτίο και να αποτελέσει τον «συνδετικό κρίκο» στη μεσαία γραμμή.

Ο Γάλλος μέσος έχει επιστρέψει σε καλή κατάσταση και ο ρόλος του κρίνεται καθοριστικός, τόσο σε επίπεδο ανασταλτικής λειτουργίας όσο και στην οργάνωση του παιχνιδιού.

Παράλληλα, ο Λουτσέσκου δίνει ιδιαίτερη σημασία στη διαχείριση των λεπτών συμμετοχής και στη φρεσκάδα της ομάδας, γνωρίζοντας πως τα συνεχόμενα παιχνίδια δεν αφήνουν περιθώρια για λάθη. Οι αποφάσεις που θα ληφθούν για την ενδεκάδα δεν αφορούν μόνο το αυριανό ντέρμπι, αλλά και το πώς θα παρουσιαστεί η ομάδα στα παιχνίδια που ακολουθούν.

Η προετοιμασία ολοκληρώνεται σήμερα, με το τεχνικό επιτελείο να καταλήγει στο τελικό πλάνο λίγες ώρες πριν τη σέντρα. Ο ΠΑΟΚ γνωρίζει τη σημασία της αναμέτρησης στο Φάληρο, αλλά εξίσου σημαντική είναι και η ισορροπία που πρέπει να διατηρήσει ενόψει της συνέχειας.

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ο Πελίστρι έχει χάσει το 47% των αγώνων του στον Παναθηναϊκό

Ελλάδα

|

Category image

Βρίσκεται μπροστά σε μια μεγάλη πρόκληση ο Μάριος Χριστοφή

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Αυτές είναι οι δύο τραγουδίστριες που θα αναλάβουν το καλλιτεχνικό πρόγραμμα των πρωταθλητών

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Μπενίτεθ: «Να δείξουμε το επίπεδό μας κόντρα στην ΑΕΚ»

Ελλάδα

|

Category image

Η πρώτη πεντάρα της σεζόν μετά τις τριάρες

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Με ηγέτη τον Γουεμπανιάμα, οι Σπερς έκαναν το 2-1 απέναντι στους Τίμπεργουλβς

NBA

|

Category image

Ο Μάρκο Σίλβα το φαβορί για τη θέση του Μουρίνιο στην Μπενφίκα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στο στόχαστρο της Άρσεναλ ο Ράσφορντ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Απίστευτο σκηνικό στη Μαρσέιγ με τον Ομπαμεγιάνγκ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Stoiximan: Πληθώρα επιλογών στο Ομόνοια Αραδίππου-Ακρίτας Χλώρακας

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΠΑΟΚ: «Συναγερμός» στον άξονα ενόψει Ολυμπιακού

Ελλάδα

|

Category image

Έτοιμη για όλα στο ντέρμπι με Παναθηναϊκό η ΑΕΚ

Ελλάδα

|

Category image

Φουλ στην τακτική για ΠΑΟΚ – Τα διλήμματα Μεντιλίμπαρ για την ενδεκάδα

Ελλάδα

|

Category image

AS: Ο Μουρίνιο η μόνη επιλογή για την Ρεάλ - Αναζητεί τεχνικό η Μπενφίκα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στη β΄ φάση το πρωτάθλημα Ένταξης με διπλούς αγώνες - Το πρόγραμμα

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη