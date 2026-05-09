ΠΑΟΚ: «Συναγερμός» στον άξονα ενόψει Ολυμπιακού

Στην τελική ευθεία μπαίνει η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για το αυριανό ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης», με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να καλείται να διαχειριστεί ένα ιδιαίτερα απαιτητικό αγωνιστικό πλαίσιο, τόσο σε επίπεδο έντασης όσο και σε επίπεδο επιλογών.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» μπαίνει σε μια εβδομάδα-φωτιά, με τρία διαδοχικά ντέρμπι μέσα σε λίγες ημέρες, γεγονός που καθιστά τη σωστή διαχείριση του ρόστερ κομβικής σημασίας. Σε αυτό το πλαίσιο, το μεγαλύτερο «πονοκέφαλο» εντοπίζεται στη μεσαία γραμμή.

Ο Ζαφείρης και ο Σάντσες βρίσκονται στο όριο καρτών και οποιαδήποτε τιμωρία θα επηρεάσει άμεσα τα επόμενα παιχνίδια, με το ενδεχόμενο απουσίας τους να δημιουργεί σημαντικά ζητήματα ισορροπίας. Ο Λουτσέσκου καλείται να αποφασίσει αν θα ρισκάρει τη συμμετοχή τους στο Φάληρο ή αν θα προχωρήσει σε πιο συντηρητική διαχείριση, έχοντας στο μυαλό και τη συνέχεια.

Την ίδια ώρα, ο τραυματισμός του Μαντί Καμαρά έχει διαφοροποιήσει τα δεδομένα στον άξονα, περιορίζοντας τις διαθέσιμες επιλογές και αυξάνοντας την πίεση στους υπόλοιπους χαφ. Σε αυτό το σκηνικό, το βάρος πέφτει στον Σουαλιό Μεϊτέ, ο οποίος καλείται να σηκώσει μεγαλύτερο φορτίο και να αποτελέσει τον «συνδετικό κρίκο» στη μεσαία γραμμή.

Ο Γάλλος μέσος έχει επιστρέψει σε καλή κατάσταση και ο ρόλος του κρίνεται καθοριστικός, τόσο σε επίπεδο ανασταλτικής λειτουργίας όσο και στην οργάνωση του παιχνιδιού.

Παράλληλα, ο Λουτσέσκου δίνει ιδιαίτερη σημασία στη διαχείριση των λεπτών συμμετοχής και στη φρεσκάδα της ομάδας, γνωρίζοντας πως τα συνεχόμενα παιχνίδια δεν αφήνουν περιθώρια για λάθη. Οι αποφάσεις που θα ληφθούν για την ενδεκάδα δεν αφορούν μόνο το αυριανό ντέρμπι, αλλά και το πώς θα παρουσιαστεί η ομάδα στα παιχνίδια που ακολουθούν.

Η προετοιμασία ολοκληρώνεται σήμερα, με το τεχνικό επιτελείο να καταλήγει στο τελικό πλάνο λίγες ώρες πριν τη σέντρα. Ο ΠΑΟΚ γνωρίζει τη σημασία της αναμέτρησης στο Φάληρο, αλλά εξίσου σημαντική είναι και η ισορροπία που πρέπει να διατηρήσει ενόψει της συνέχειας.