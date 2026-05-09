Ραντεβού με το 4ο ευρωπαϊκό η ΑΕΚ του Σάκοτα

Με στόχο να επιστρέψει στον... θρόνο της, η «βασίλισσα» του ελληνικού μπάσκετ ΑΕΚ, παίρνει θέση στον τελικό του Basketball Champions League, στις 21:00, στο "Palau Municipal d'Esports de Badalona" στην Ισπανία, απέναντι στην «πρωτάρα» Ρίτας Βίλνιους από τη Λιθουανία.

Οι παίκτες του Ντράγκαν Σάκοτα είναι αποφασισμένοι να χαρίσουν στην Ένωση τον 4ο ευρωπαϊκό τίτλο της, μετά από τους δύο του Κυπέλλου Σαπόρτα (1968, 2000) και τον έναν στην ίδια διοργάνωση, το BCL, μέσα στο ΟΑΚΑ το 2018. Θα είναι και 5ος διεθνής τίτλος, αφού η AEK μετρά και ένα Διηπειρωτικό Κύπελλο (2019). Επιπρόσθετα, έχει υπάρξει μία φορά φιναλίστ της Euroleague και δύο φορές ημιφιναλίστ.

Αυτός θα είναι ο 3ος τελικός της σε Basketball Champions League, μετά από αυτούς του 2018 και του 2020 (σ.σ. αμφότεροι στο ΟΑΚΑ). Πέρυσι (2025), η ΑΕΚ έφτασε στην καταληκτική αναμέτρηση, η οποία διεξήχθη στη SUNEL Arena, αλλά αποκλείστηκε στον ημιτελικό από τη Μάλαγα. Και έναν χρόνο αργότερα, η ΑΕΚ πήρε γλυκιά... εκδίκηση από την κάτοχο "back to back" τίτλων, Μάλαγα (2024 και 2025), αποκλείοντας την ομάδα του Ίμπον Ναβάρο στον ημιτελικό, την περασμένη Πέμπτη (7/5), με 78-65. Πιο εύκολα απ΄ όσο θα περίμενε και ο πιο αισιόδοξος φίλαθλος της ΑΕΚ.

Αυτό που έχει σημασία είναι πως η ΑΕΚ, σε ένα δεύτερο διαδοχικό φάιναλ φορ διεκδικεί με αξιώσεις το δεύτερο τρόπαιο στη διοργάνωση! O Δημήτρης Φλιώνης, ο Φρανκ Μπάρτλεϊ, ο Τζέιμς Νάναλι, ο Ραϊκουάν Γκρέι, ο Λούκας Λεκαβίτσιους, ο Γκρεγκ Μπράουν, ο Κισόν Φιζέλ, ο Γάιος Σκορδίλης, ο Δημήτρης Κατσίβελης, ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, ο Νίκος Αρσενόπουλος και ο Μιντάουγκας Κουζμίνσκας ονειρεύονται πως όταν ακουστεί η κόρνα της γραμματείας στη λήξη του τελικού, νικήτρια θα είναι η ΑΕΚ στην Μπανταλόνα.

Τα «παιδιά» του Ντράγκαν Σάκοτα, που αναδείχτηκε κορυφαίος προπονητής της σεζόν στο BCL, πιστεύουν στις δυνατότητές τους, αυτοπεποίθηση που ισχυροποιήθηκε με τον αποκλεισμό της «οικοδέσποινας» του φάιναλ φορ, Μπανταλόνας, στα πλέι οφ των «8», με 2-1 αρχικά, πριν θέσουν εκτός στον ημιτελικό και την κάτοχο του τροπαίου τα δύο τελευταία χρόνια, Μάλαγα.

Η αντίπαλος της ΑΕΚ, Ρίτας Βίλνιους είναι πρωτάρα σε φάιναλ φορ και βέβαια σε τελικό BCL. Όμως, στον ημιτελικό απέκλεισε την έμπειρη Τενερίφη, με 87-69. Η λιθουανική ομάδα πήρε τη θέση της Γαλατασαράι εν συγκρίσει με το περσινό φάιναλ φορ. Ως Λιέτουβος Ρίτας είχε κατακτήσει δύο τίτλους ULEB Cup (2005 και 2009), δηλαδή τη δεύτερη τη τάξει διοργάνωση στην ομπρέλα της Euroleague, που πλέον ονομάζεται Eurocup. Από το 2020 και μετά όμως αγωνίζεται στο FIBA Basketball Champions League.

Σκόρερ της ομάδας του Βίλνιους είναι ο 28χρονος Αμερικανός πόιντ γκαρντ Τζέρικ Χάρντινγκ, ο οποίος στον ημιτελικό με την Τενερίφη σημείωσε 29 πόντους (με 0/5 τρίποντα, αλλά και 10/14 δίποντα και 9/12 βολές), ενώ είχε 5 ασίστ και 3 ριμπάουντ. Από 12 πόντους σημείωσαν οι Σπίντι Σμιθ και Γκίτις Μασιούλις. Ο Ίγκνας Σαρτζιούνας έχει 11,7 πόντους μέσο όρο φέτος και στον ημιτελικό σημείωσε 6 πόντους. Ο γνωστός των Ελλήνων φιλάθλων από τον Παναθηναϊκό Αρτούρας Γκουντάιτις έχει 10 πόντους και 6,7 ριμπάουντ. Στη λιθουανική ομάδα αγωνίζεται και ο γιος του Μαρτσιούλις Μαρτσιουλιόνις, Αουγκούστας.

Η Ρίτας Bίλνιους ξεκίνησε την τρέχουσα σεζόν στον ίδιο όμιλο με τον Προμηθέα (από μία νίκη) και με ρεκόρ 4-2 κατέκτησε την 1η θέση, περνώντας στην επόμενη φάση χωρίς να μπει στη διαδικασία του Play-in, όπως συνέβη και με την ΑΕΚ. Στη φάση των «16» συναντήθηκε με τη Γαλατάσαραϊ – περσινή φιναλίστ της διοργάνωσης – αλλά και τις ΛεΜαν, Χολόν και με ρεκόρ 4-2 ισοβάθμησε με τους Τούρκους και τους Γάλλους. Η λιθουανική ομάδα, όμως, είχε καλύτερο γκολ-αβερέιτζ στην τριπλή ισοβαθμίας και έτσι πέρασε στα playoffs με αβαντάζ της έδρας. Μπροστά της βρέθηκε η Νίμπουρκ, την οποία απέκλεισε με 2-0 νίκες, αλλά μάλλον πολύ πιο δύσκολα από ότι δείχνει το τελικό σκορ, αφού νίκησε τους Τσέχους με 77-70 και 70-69.

Απέναντι στην ΑΕΚ, η Ρίτας Βίλνιους θα διεκδικήσει το 3ο ευρωπαϊκό της τρόπαιο και πρώτο στο BCL.

Στον... άχαρο «μικρό» τελικό του Basketball Champions League, διεξάγεται ισπανικός «εμφύλιος», όταν στις 18:00 το Σάββατο (9/5), η Μάλαγα αντιμετωπίζει την Τενερίφη.

Τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα του φάιναλ φορ του FIBA Basketball Champions League 2026 έχουν ως εξής:

FIBA BASKETBALL CHAMPIONS LEAGUE

ΦΑΙΝΑΛ ΦΟΡ (9-7