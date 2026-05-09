Απίστευτο σκηνικό στη Μαρσέιγ με τον Ομπαμεγιάνγκ

Ένα πρωτοφανές περιστατικό έχει προκαλέσει αναστάτωση στη Μαρσέιγ, με τον Πιερ-Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ να τίθεται εκτός αποστολής ενόψει της αναμέτρησης με τη Χάβρη, μετά από συμβάν στο προπονητικό κέντρο της ομάδας.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στη «Commanderie», εκεί όπου οι ποδοσφαιριστές βρίσκονταν υπό καθεστώς περιορισμού. Σε μια προσπάθεια να «σπάσει» η ένταση των συνεχόμενων ημερών, ο Γκαμπονέζος επιθετικός φέρεται να ηγήθηκε μιας ομάδας παικτών που κινήθηκαν στους χώρους της εγκατάστασης δημιουργώντας φασαρία.

Η κατάσταση, ωστόσο, ξέφυγε όταν χρησιμοποιήθηκε πυροσβεστήρας, με τον Ομπαμεγιάνγκ –σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες– να ψεκάζει τον Μπομπ Ταχρί, μέλος της διοίκησης που είναι υπεύθυνος για την τήρηση της πειθαρχίας και των κανονισμών εντός της ομάδας. Το περιστατικό προκάλεσε την έντονη αντίδραση του ίδιου, ο οποίος ενημέρωσε άμεσα τη διοίκηση.

Η υπόθεση εξετάστηκε την επόμενη ημέρα από τους ανθρώπους του συλλόγου, με τη διοίκηση να καλεί τους ποδοσφαιριστές για εξηγήσεις, πριν καταλήξει στην απόφαση να τιμωρήσει τον 36χρονο φορ με αποκλεισμό από την αποστολή. Ο Ομπαμεγιάνγκ φέρεται να έχει ήδη ζητήσει συγγνώμη τόσο από τον Ταχρί όσο και από τους ιθύνοντες της ομάδας.

Παρά την απολογία του, η Μαρσέιγ θέλησε να στείλει ξεκάθαρο μήνυμα πειθαρχίας, σε μια περίοδο όπου η ομάδα δίνει κρίσιμα παιχνίδια και επιχειρεί να διατηρήσει την αγωνιστική της ισορροπία.