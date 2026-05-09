Φουλ στην τακτική για ΠΑΟΚ – Τα διλήμματα Μεντιλίμπαρ για την ενδεκάδα

Ο Ολυμπιακός ολοκληρώνει την προετοιμασία για το ντέρμπι

Στην τελική ευθεία μπαίνει η προετοιμασία του Ολυμπιακού για το αυριανό ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στο «Γ. Καραϊσκάκης», στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής των playoffs της Stoiximan Super League, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να ρίχνει το βάρος στην τακτική και τις λεπτομέρειες που θα κρίνουν το παιχνίδι.

Στο Ρέντη το πρόγραμμα των τελευταίων ημερών ήταν έντονο, με τον Βάσκο τεχνικό να δουλεύει τόσο την αμυντική συνοχή όσο και την επιθετική ανάπτυξη. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην κάλυψη των χώρων, στις προσωπικές μονομαχίες και στο «ένας με έναν», στοιχεία που θεωρούνται κομβικά απέναντι σε έναν αντίπαλο με ένταση και ταχύτητα όπως ο ΠΑΟΚ.

Ο Μεντιλίμπαρ έχει ανοίξει τα χαρτιά του σε μεγάλο βαθμό μέσα από τις προπονήσεις, δίνοντας συνεχώς οδηγίες και δοκιμάζοντας πρόσωπα σε συγκεκριμένους ρόλους. Παρά τα σενάρια για αλλαγές, η βασική φιλοσοφία δεν φαίνεται να διαφοροποιείται σημαντικά, με τον κορμό να διατηρείται και τις όποιες παρεμβάσεις να αφορούν κυρίως συγκεκριμένες θέσεις.

Στο αριστερό άκρο της άμυνας φαίνεται πως υπάρχει το πιο «ζεστό» δίλημμα, με τον Μπρούνο να διεκδικεί θέση στο αρχικό σχήμα, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξουν διαφοροποιήσεις και στα άκρα της επίθεσης. Ο Ποντένσε συγκεντρώνει πιθανότητες για το αριστερό άκρο της γραμμής κρούσης, σε μια επιλογή που μπορεί να προσδώσει μεγαλύτερη δημιουργία και ταχύτητα στο παιχνίδι των «ερυθρόλευκων».

Την ίδια ώρα, ο Βάσκος τεχνικός δείχνει να αξιολογεί διαρκώς την εικόνα των παικτών του μέσα στην εβδομάδα, δίνοντας ευκαιρίες αλλά και κρατώντας ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα μέχρι την τελευταία στιγμή. Στόχος είναι να παρουσιαστεί μια ομάδα ισορροπημένη, με ένταση και καθαρό πλάνο, σε ένα παιχνίδι υψηλών απαιτήσεων.

Η προετοιμασία ολοκληρώνεται σήμερα, με την τελική απόφαση για την ενδεκάδα να αναμένεται λίγες ώρες πριν από τη σέντρα.

