Τζάμπολ για τον τίτλο στο μπάσκετ με τους γνωστούς... μνηστήρες

ΑΕΚ και Κεραυνός συναντιόνται στους τελικούς του πρωταθλήματος από το 2016-17

Απόψε (19:30) στο «Κίτιον» η Πετρολίνα ΑΕΚ υποδέχεται τον Κεραυνό στην πρώτη τους αναμέτρηση για τους τελικούς της ECOMMBX Basket League της σεζόν 2025-26.

Οι δυο ομάδες συναντιόνται στους τελικούς του πρωταθλήματος από το 2016-17 κι εντεύθεν (σ.σ. η περίοδος 2019/20 διακόπηκε λόγω κορωνοϊού), κερδίζοντας εναλλάξ το τρόπαιο, με τελευταία κάτοχο την Πετρολίνα ΑΕΚ. Οι Στροβολιώτες θα καταγράψουν την 21η συμμετοχή τους στην τελική φάση, έχοντας μέχρις στιγμής εννέα τρόπαια.

Για την ομάδα της Λάρνακας θα είναι η 13η συνεχόμενη παρουσία στην τελική φάση της διοργάνωσης και 14η συνολικά και θα διεκδικήσει το δεύτερο συνεχόμενο και όγδοο τρόπαιό της. Σημειώνεται ότι πρωταθλήτρια θα αναδειχθεί η ομάδα που θα συμπληρώσει τρεις νίκες έναντι του αντιπάλου της. Ο επόμενος τελικός, στο στάδιο «Κώστας Παπαέλληνας», θα διεξαχθεί την Τετάρτη, 13 Μαΐου, ενώ τέσσερις ημέρες αργότερα (17/05), η σειρά θα επιστρέψει στη Λάρνακα.

