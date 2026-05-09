ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Έτοιμη για όλα στο ντέρμπι με Παναθηναϊκό η ΑΕΚ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Έτοιμη για όλα στο ντέρμπι με Παναθηναϊκό η ΑΕΚ

Τα πλάνα Νίκολιτς για την ενδεκάδα

Στην τελική ευθεία μπαίνει η προετοιμασία της ΑΕΚ για το αυριανό ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στη Νέα Φιλαδέλφεια, για την 4η αγωνιστική των playoffs της Stoiximan Super League, με τον Μάρκο Νίκολιτς να έχει έτοιμο το πλάνο του για κάθε πιθανό σενάριο.

Η «Ένωση» ολοκληρώνει σήμερα το πρόγραμμα της, έχοντας δουλέψει εντατικά τόσο στο αγωνιστικό όσο και στο πνευματικό κομμάτι, με τον Σέρβο τεχνικό να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη διαχείριση του αγώνα και στις λεπτομέρειες που μπορούν να κρίνουν το αποτέλεσμα. Στόχος είναι μια ομάδα ισορροπημένη, ικανή να ανταποκριθεί σε διαφορετικές απαιτήσεις που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια του ντέρμπι.

Στο κομμάτι της ενδεκάδας, τα δεδομένα είναι σε μεγάλο βαθμό ξεκάθαρα, με τον Νίκολιτς να μην συνηθίζει τις πολλές αλλαγές από παιχνίδι σε παιχνίδι. Ωστόσο, υπάρχουν συγκεκριμένα σημεία που παραμένουν ανοιχτά και θα κριθούν την τελευταία στιγμή.

Στο αριστερό άκρο της άμυνας υπάρχει το βασικό δίλημμα, με τον Πενράις να έχει προβάδισμα, αλλά τον Πήλιο να αποτελεί εναλλακτική επιλογή ανάλογα με τις ανάγκες του ματς. Στην επίθεση, η μάχη για μία θέση βασικού επικεντρώνεται ανάμεσα στον Ζίνι και τον Γιόβιτς, με τον πρώτο να δείχνει σε καλύτερη κατάσταση για να ξεκινήσει.

Από εκεί και πέρα, ο Νίκολιτς φαίνεται διατεθειμένος να στηριχθεί και πάλι στον Ρομπέρτο Περέιρα για τον ρόλο πίσω από τον επιθετικό, ενώ ο βασικός κορμός της ομάδας δεν αναμένεται να διαφοροποιηθεί σημαντικά.

Παράλληλα, ιδιαίτερη σημασία έχει και το στοιχείο της έδρας. Η Νέα Φιλαδέλφεια ετοιμάζεται να ζήσει ακόμη μια δυνατή βραδιά, με τον κόσμο της ΑΕΚ να δίνει βροντερό «παρών» τόσο στην ανοιχτή προπόνηση όσο και στο παιχνίδι, στέλνοντας μήνυμα στήριξης στην ομάδα στην πιο κρίσιμη καμπή της σεζόν.

Το αυριανό ματς έχει χαρακτήρα «τελικού» για την ΑΕΚ, η οποία θέλει τη νίκη για να διατηρηθεί δυνατά στη μάχη της κορυφής.

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

H Πάλας ζει το όνειρο της: Λύγισε τη Ράγιο Βαγεκάνο και πήγε το Conference League ξανά στο Λονδίνο!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τεράστια έκπληξη στο Roland Garros: Η Σταροντούμπτσεβα πέταξε εκτός το Νο.2 του κόσμου!

Τένις

|

Category image

Με μια ηχηρή απουσία η αποστολή της Ολλανδίας για το Μουντιάλ

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Οριστική συμφωνία ανάμεσα στην Τότεναμ και τον Ρόμπερτσον!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Βινίσιους: «Φαβορί για το Μουντιάλ η Ισπανία, έχει Γιαμάλ που είναι από τους κορυφαίους του κόσμου»

FIFA World Cup 2026

|

Category image

«Ο Λουτσέσκου προσπαθεί να πείσει τον ΠΑΟΚ να τον αφήσει»

Ελλάδα

|

Category image

«Σε ευχαριστούμε, κυβερνήτα»: Αποχαιρέτισε τον Σάρι με τρομερό βίντεο η Λάτσιο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πιθανές ακόμα και έντεκα αποχωρήσεις από το ρόστερ του Ολυμπιακού

Ελλάδα

|

Category image

Πάει Μουντιάλ ο Μασέκο!

ΑΕΛ

|

Category image

Θέλει να πάει στη Ρεάλ ο Έντσο Φερνάντες - Το αστρονομικό ποσό που ζητά η Τσέλσι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κλειδώνει το πλάνο κούπας

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ο Νεϊμάρ επέστρεψε με ελικόπτερο στην προπόνηση της Βραζιλίας

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Μετά τον Νίστρουπ έρχονται και παίκτες στον Παναθηναϊκό - 10 μεταγραφές, 4 προτεραιότητες

Ελλάδα

|

Category image

ΦΩΤΟ: Η απονομή στον φουτσαλικό ΑΠΟΕΛ, οι Legends και το πάρτι στο «Λευκόθεο»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Λίφτινγκ» σε όλες τις γραμμές

ΑΕΚ

|

Category image

Διαβαστε ακομη