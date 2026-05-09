Έτοιμη για όλα στο ντέρμπι με Παναθηναϊκό η ΑΕΚ

Στην τελική ευθεία μπαίνει η προετοιμασία της ΑΕΚ για το αυριανό ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στη Νέα Φιλαδέλφεια, για την 4η αγωνιστική των playoffs της Stoiximan Super League, με τον Μάρκο Νίκολιτς να έχει έτοιμο το πλάνο του για κάθε πιθανό σενάριο.

Η «Ένωση» ολοκληρώνει σήμερα το πρόγραμμα της, έχοντας δουλέψει εντατικά τόσο στο αγωνιστικό όσο και στο πνευματικό κομμάτι, με τον Σέρβο τεχνικό να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη διαχείριση του αγώνα και στις λεπτομέρειες που μπορούν να κρίνουν το αποτέλεσμα. Στόχος είναι μια ομάδα ισορροπημένη, ικανή να ανταποκριθεί σε διαφορετικές απαιτήσεις που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια του ντέρμπι.

Στο κομμάτι της ενδεκάδας, τα δεδομένα είναι σε μεγάλο βαθμό ξεκάθαρα, με τον Νίκολιτς να μην συνηθίζει τις πολλές αλλαγές από παιχνίδι σε παιχνίδι. Ωστόσο, υπάρχουν συγκεκριμένα σημεία που παραμένουν ανοιχτά και θα κριθούν την τελευταία στιγμή.

Στο αριστερό άκρο της άμυνας υπάρχει το βασικό δίλημμα, με τον Πενράις να έχει προβάδισμα, αλλά τον Πήλιο να αποτελεί εναλλακτική επιλογή ανάλογα με τις ανάγκες του ματς. Στην επίθεση, η μάχη για μία θέση βασικού επικεντρώνεται ανάμεσα στον Ζίνι και τον Γιόβιτς, με τον πρώτο να δείχνει σε καλύτερη κατάσταση για να ξεκινήσει.

Από εκεί και πέρα, ο Νίκολιτς φαίνεται διατεθειμένος να στηριχθεί και πάλι στον Ρομπέρτο Περέιρα για τον ρόλο πίσω από τον επιθετικό, ενώ ο βασικός κορμός της ομάδας δεν αναμένεται να διαφοροποιηθεί σημαντικά.

Παράλληλα, ιδιαίτερη σημασία έχει και το στοιχείο της έδρας. Η Νέα Φιλαδέλφεια ετοιμάζεται να ζήσει ακόμη μια δυνατή βραδιά, με τον κόσμο της ΑΕΚ να δίνει βροντερό «παρών» τόσο στην ανοιχτή προπόνηση όσο και στο παιχνίδι, στέλνοντας μήνυμα στήριξης στην ομάδα στην πιο κρίσιμη καμπή της σεζόν.

Το αυριανό ματς έχει χαρακτήρα «τελικού» για την ΑΕΚ, η οποία θέλει τη νίκη για να διατηρηθεί δυνατά στη μάχη της κορυφής.