H μάχη της παραμονής: Το σίδερο βράζει και κάποιος θα... καεί!

Δύο στροφές απέμειναν για την ολοκλήρωση του β΄ ομίλουτου πρωταθλήματος, με τις δύο θέσεις που οδηγούν στη Β΄ κατηγορία να είναι ανοικτές. Στην πιο δυσχερή θέση, για να βρεθεί στο ίδιο βαγόνι με την ουραγό Ένωση, είναι ο Εθνικός, που απέχει πέραν των τριών βαθμών από τις ομάδες που προπορεύονται.

Ενδεχομένως, μάλιστα, η ομάδα της Άχνας να μην διατηρήσει ελπίδες παραμονής για την τελευταία αγωνιστική, ακόμη κι αν επικρατήσει σήμερα της Ένωσης (18:00) στο στάδιο «Τάσου Μάρκου», εφόσον κερδίσουν οι άμεσοι ανταγωνιστές της. Το συγκρότημα της Άχνας βρίσκεται στην προτελευταία θέση με 30 βαθμούς, τέσσερις πίσω από τον Ολυμπιακό (34β.) και πέντε από τον Ακρίτα (35β.). Από την Ομόνοια Αραδίππου είναι στο -6, όμως η διαφορά δεν είναι αναστρέψιμη, καθώς η τελευταία ευνοείται σε περίπτωση ισοβαθμίας.

Φυσικά, η ομάδα του Μαρίνου Σατσιά ακόμη κινδυνεύει, καθώς καραδοκούν να την ξεπεράσουν Ολυμπιακός και Ακρίτας. Εξάλλου, σήμερα (18:00) στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» θα δώσουν σημαντικό παιχνίδι Ομόνοια Αραδίππου και Ακρίτας, την ίδια ώρα που ο Ολυμπιακός θα παίξει εκτός έδρας, στο στάδιο «Αλφαμέγα» απέναντι στην ΑΕΛ.

Κόντρα και στο φινάλε

Εφόσον τα αποτελέσματα από την προτελευταία αγωνιστική δεν είναι τέτοια που θα φέρουν οριστικό ξεκαθάρισμα, θα πάμε για ένα καυτό φινάλε. Στην τελευταία αγωνιστική, ο Εθνικός και η Ομόνοια Αραδίππου αναμετρώνται μεταξύ τους στο Δασάκι, ενώ Ολυμπιακός και Ακρίτας θα παίξουν εντός έδρας με Ανόρθωση και ΑΕΛ.