Στο στόχαστρο της Άρσεναλ ο Ράσφορντ!

Σύμφωνα με την αγγλική εφημερίδα «Daily Mail» η Μπαρτσελόνα κατέθεσε νέα πρόταση στη Γιουνάιτεντ για να επεκτείνει το δανεισμό του Ράσφορντ για ένα ακόμη χρόνο, αλλά η απάντηση ήταν ξανά αρνητική.

Ετσι η Μπαρτσελόνα δεν έχει άλλη επιλογή, πρέπει να πληρώσει τη ρήτρα, αλλιώς ο διεθνής εξτρέμ θα επιστρέψει στο Μάντσεστερ το καλοκαίρι και θα παραχωρηθεί, με μεγαλύτερο μάλιστα τίμημα, σε άλλη ομάδα, καθώς δεν θέλει να κάνει μια νέα αρχή στο «Ολντ Τράφορντ».

Το σχετικό ρεπορτάζ αναφέρει πως Τότεναμ, Άστον Βίλα και Μπάγερν Μονάχου παρακολουθούν τις εξελίξεις, με την Άρσεναλ να προστίθεται στη λίστα των ομάδων που θα τον ήθελαν στο ρόστερ τους, αν χαλάσει η συμφωνία της Μπαρτσελόνα με τη Γιουνάιτεντ!

Ο Ράσφορντ έχει φέτος 13 γκολ και 14 ασίστ με την ισπανική ομάδα σε 46 ματς σε όλες τις διοργανώσεις.

Ο Πελίστρι έχει χάσει το 47% των αγώνων του στον Παναθηναϊκό

Βρίσκεται μπροστά σε μια μεγάλη πρόκληση ο Μάριος Χριστοφή

Αυτές είναι οι δύο τραγουδίστριες που θα αναλάβουν το καλλιτεχνικό πρόγραμμα των πρωταθλητών

Μπενίτεθ: «Να δείξουμε το επίπεδό μας κόντρα στην ΑΕΚ»

Η πρώτη πεντάρα της σεζόν μετά τις τριάρες

Με ηγέτη τον Γουεμπανιάμα, οι Σπερς έκαναν το 2-1 απέναντι στους Τίμπεργουλβς

Ο Μάρκο Σίλβα το φαβορί για τη θέση του Μουρίνιο στην Μπενφίκα

Απίστευτο σκηνικό στη Μαρσέιγ με τον Ομπαμεγιάνγκ

Stoiximan: Πληθώρα επιλογών στο Ομόνοια Αραδίππου-Ακρίτας Χλώρακας

ΠΑΟΚ: «Συναγερμός» στον άξονα ενόψει Ολυμπιακού

Έτοιμη για όλα στο ντέρμπι με Παναθηναϊκό η ΑΕΚ

Φουλ στην τακτική για ΠΑΟΚ – Τα διλήμματα Μεντιλίμπαρ για την ενδεκάδα

AS: Ο Μουρίνιο η μόνη επιλογή για την Ρεάλ - Αναζητεί τεχνικό η Μπενφίκα

Στη β΄ φάση το πρωτάθλημα Ένταξης με διπλούς αγώνες - Το πρόγραμμα

