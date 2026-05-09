Στο στόχαστρο της Άρσεναλ ο Ράσφορντ!

Σύμφωνα με την αγγλική εφημερίδα «Daily Mail» η Μπαρτσελόνα κατέθεσε νέα πρόταση στη Γιουνάιτεντ για να επεκτείνει το δανεισμό του Ράσφορντ για ένα ακόμη χρόνο, αλλά η απάντηση ήταν ξανά αρνητική.

Ετσι η Μπαρτσελόνα δεν έχει άλλη επιλογή, πρέπει να πληρώσει τη ρήτρα, αλλιώς ο διεθνής εξτρέμ θα επιστρέψει στο Μάντσεστερ το καλοκαίρι και θα παραχωρηθεί, με μεγαλύτερο μάλιστα τίμημα, σε άλλη ομάδα, καθώς δεν θέλει να κάνει μια νέα αρχή στο «Ολντ Τράφορντ».

Το σχετικό ρεπορτάζ αναφέρει πως Τότεναμ, Άστον Βίλα και Μπάγερν Μονάχου παρακολουθούν τις εξελίξεις, με την Άρσεναλ να προστίθεται στη λίστα των ομάδων που θα τον ήθελαν στο ρόστερ τους, αν χαλάσει η συμφωνία της Μπαρτσελόνα με τη Γιουνάιτεντ!

Ο Ράσφορντ έχει φέτος 13 γκολ και 14 ασίστ με την ισπανική ομάδα σε 46 ματς σε όλες τις διοργανώσεις.