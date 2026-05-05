Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για τον Ματέους Φερνάντες της Γουέστ Χαμ

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αναζητά τον κατάλληλο άνθρωπο που θα ανεβάσει επίπεδο τη μεσαία της γραμμή και σύμφωνα με ρεπορτάζ έχει το βλέμμα της στραμμένο στον Ματέους Φερνάντες της Γουέστ Χαμ.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επιστρέφει με φόρα στο Champions League και οι «κόκκινοι διάβολοι» θέλουν να ενισχύουν καταλλήλως την ομάδα τους, ώστε να μπορούν να σταθούν επάξια σε όλα τα διαφορετικά μέτωπα της νέας σεζόν.

Μία από τις θέσεις που δεδομένα η Γιουνάιτεντ πρέπει να ενισχυθεί είναι στη μεσαία της γραμμή, με έναν ποδοσφαιριστή επιθετικογενή που θα κάνει τα ρεπό του Μπρούνο Φερνάντες, αλλά θα μπορούν να συνυπάρξουν και μαζί στον αγωνιστικό χώρο εάν και εφόσον χρειαστεί.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ από το Νησί ο κατάλληλος άνθρωπος για τον ρόλο αυτό είναι ο Ματέους Φερνάντες της Γουέστ Χαμ.

Φέτος ο 21χρονος έχει πετύχει πέντε γκολ ενώ έχει μοιράσει και τέσσερις ασίστ σε συνολικά 39 εμφανίσεις, τόσο με τη φανέλα των «σφυριών», όσο και με αυτή της Σάουθαμπτον που πρόλαβε να αγωνιστεί σε μερικά παιχνίδια στο ξεκίνημα της σεζόν.

Η Γιουνάιτεντ θα χρειαστεί να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη, ωστόσο όλα θα είναι πιο εύκολα εάν τελικά η Γουέστ Χαμ υποβιβαστεί στη Championship.

 

