Γκουαρδιόλα μετά την γκέλα απέναντι στην Έβερτον: «Δεν είναι πλέον στα χέρια μας ο τίτλος»

Σε ένα τρελό παιχνίδι Έβερτον και Μάντσεστερ Σίτι έμειναν ισόπαλες 3-3, με τον Πεπ Γκουαρδιόλα να δηλώνει πως πλέον οι «πολίτες» δεν κρατούν την τύχη στα χέρια τους.

Η Μάντσεστερ Σίτι ταξίδεψε μέχρι το Λίβερπουλ για να αναμετρηθεί με την Έβερτον, στο πλαίσιο της 35ης αγωνιστικής της Premier League.

Οι «πολίτες» ήθελαν πάση θυσία τη νίκη, ωστόσο στο φινάλε κατάφεραν να σώσουν τον βαθμό της ισοπαλίας, με το τελικό 3-3 να δίνει και πάλι το προβάδισμα για τον τίτλο στην Άρσεναλ, του Μικέλ Αρτέτα.

Μετά το φινάλε της αναμέτρησης ο προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι, Πεπ Γκουαρδιόλα, στάθηκε στο γεγονός ότι οι «κανονιέρηδες» κρατούν και πάλι την τύχη στα χέρια τους.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Πεπ Γκουαρδιόλα:«Ένας βαθμός είναι καλύτερος από το να μην έχουμε κανέναν βαθμό, αλλά θα ήταν καλύτερο να είχαμε κερδίσει το παιχνίδι. Πολλά πράγματα συνέβησαν, η δυσκολία του αντιπάλου, ο απίστευτα επιθετικός τρόπος που έπαιξε. Είχαμε ψυχραιμία στο πρώτο ημίχρονο και αφού έκαναν ένα βήμα μπροστά (στο δεύτερο ημίχρονο) ίσως να μην είχαμε την διάθεση που είχαμε στο πρώτο. Το δεύτερο και το τρίτο γκολ μας ήταν εξαιρετικά όμως και πήραμε έναν βαθμό.Ο τίτλος ήταν στα χέρια μας και στα χέρια της Άρσεναλ πριν από τον αγώνα, πλέον όμως δεν είναι στα χέρια μας. Έχουμε την Μπρέντφορντ το Σάββατο, συνεχίζουμε και θα δούμε τι θα συμβεί».

 

