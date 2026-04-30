ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Μέινο υπογράφει νέο πενταετές συμβόλαιο με αύξηση 650% στις αποδοχές του

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ο Μέινο υπογράφει νέο πενταετές συμβόλαιο με αύξηση 650% στις αποδοχές του

Έχει φέτος 26 συμμετοχές, με τρεις ασίστ στο ενεργητικό του

Ολοκληρώθηκαν οι συζητήσεις με τον ατζέντη του Κόμπι Μέινο και τις επόμενες ημέρες ο Αγγλος μέσος θα υπογράψει νέο πενταετές συμβόλαιο με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Να σημειωθεί πως η διοίκηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είχε αποφασίσει αρχικά να μην ικανοποιήσει τις οικονομικές απαιτήσεις του για την επέκταση του συμβολαίου του.

Τα δεδομένα όμως πλέον έχουν αλλάξει και η εφημερίδα «Daily Mail» υποστηρίζει πως μετά από εισήγηση του κόουτς των «κόκκινων διαβόλων», Μάικλ Κάρικ, προχώρησαν οι επαφές με τον μάνατζερ του για να επεκταθεί η συνεργασίας τους, που λήγει τον Ιούνιο του 2027, μέχρι το καλοκαίρι του 2031. 

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ με το νέο συμβόλαιο του ο 21χρονος διεθνής μέσος θα αυξήσει τις εβδομαδιαίες αποδοχές του κατά 650%, από τις 20, στις 150 χιλιάδες λίρες! Ο Μέινο δεν ήταν στα πλάνα του Ρούμπεν Αμορίμ και έψαχνε ομάδα για να συνεχίσει την καριέρα του, αλλά ο Κάρικ πιστεύει στο ταλέντο του και τού έχει δώσει πολλές ευκαιρίες. Συνολικά ο Μέινο έχει φέτος 26 συμμετοχές, με τρεις ασίστ στο ενεργητικό του.

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβαστε ακομη