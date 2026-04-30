Ο Μέινο υπογράφει νέο πενταετές συμβόλαιο με αύξηση 650% στις αποδοχές του

Ολοκληρώθηκαν οι συζητήσεις με τον ατζέντη του Κόμπι Μέινο και τις επόμενες ημέρες ο Αγγλος μέσος θα υπογράψει νέο πενταετές συμβόλαιο με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Να σημειωθεί πως η διοίκηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είχε αποφασίσει αρχικά να μην ικανοποιήσει τις οικονομικές απαιτήσεις του για την επέκταση του συμβολαίου του.

Τα δεδομένα όμως πλέον έχουν αλλάξει και η εφημερίδα «Daily Mail» υποστηρίζει πως μετά από εισήγηση του κόουτς των «κόκκινων διαβόλων», Μάικλ Κάρικ, προχώρησαν οι επαφές με τον μάνατζερ του για να επεκταθεί η συνεργασίας τους, που λήγει τον Ιούνιο του 2027, μέχρι το καλοκαίρι του 2031.

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ με το νέο συμβόλαιο του ο 21χρονος διεθνής μέσος θα αυξήσει τις εβδομαδιαίες αποδοχές του κατά 650%, από τις 20, στις 150 χιλιάδες λίρες! Ο Μέινο δεν ήταν στα πλάνα του Ρούμπεν Αμορίμ και έψαχνε ομάδα για να συνεχίσει την καριέρα του, αλλά ο Κάρικ πιστεύει στο ταλέντο του και τού έχει δώσει πολλές ευκαιρίες. Συνολικά ο Μέινο έχει φέτος 26 συμμετοχές, με τρεις ασίστ στο ενεργητικό του.