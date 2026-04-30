Στο επίκεντρο οι ανανεώσεις στον Απόλλωνα: «Γενναίες προτάσεις» και αναμονή για Μάρκες

Στο επίκεντρο οι ανανεώσεις στον Απόλλωνα: «Γενναίες προτάσεις» και αναμονή για Μάρκες

Η ομάδα «τρέχει» τον σχεδιασμό της νέας σεζόν και θέλει να κρατήσει τον βασικό κορμό, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου Φανούριος Κωνσταντίνου στον ΣΠΟΡ FM 95 και στην εκπομπή "Κάνε Παιχνίδι"

Με φόντο τον σχεδιασμό της νέας σεζόν και με τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις να πλησιάζουν, η ομάδα Απόλλωνα κινείται μεθοδικά στο κομμάτι των ανανεώσεων, δίνοντας έμφαση στη διατήρηση του βασικού κορμού και σε παίκτες-κλειδιά που έχουν καθοριστικό ρόλο.

Όπως τονίστηκε από τον Φανούριο Κωνσταντίνου, η διαδικασία ξεκίνησε από τον Ιανουάριο σε συνεργασία με τη διοίκηση, με στόχο να αξιολογηθούν όλες οι περιπτώσεις ποδοσφαιριστών. Οι προτάσεις που κατατέθηκαν χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα γενναιόδωρες, με την ομάδα να δείχνει ξεκάθαρα την πρόθεσή της να κρατήσει τον κορμό της.

Ξεχωριστή αναφορά έγινε στην περίπτωση του Μάρκες, για τον οποίο κατατέθηκε πρόταση-ρεκόρ για επιθετικό της ομάδας. Η τελική απόφαση, ωστόσο, βρίσκεται πλέον στα χέρια του ποδοσφαιριστή, ο οποίος αναμένεται να απαντήσει μετά την ολοκλήρωση των αγωνιστικών του υποχρεώσεων, με την ομάδα να επιθυμεί άμεση εξέλιξη πριν τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Παράλληλα, θετικά είναι τα μηνύματα και για άλλες υποθέσεις ανανεώσεων, με τις περιπτώσεις των Κβίντα, Κουν και Βάισμπεκ να βρίσκονται σε καλό δρόμο.

Αναλυτικά οι δηλώσεις:

«Απ’ τον Ιανουάριο ξεκίνησε μία διαδικασία με τον πρόεδρο, τον κ. Παπαϊωάννου και τον κ. Λοσάδα. Αξιολογώντας κάποιους παίκτες λόγω την παρουσία τους στην ομάδα έχουν προτεραιότητα και κάποιους άλλους που μπορεί να μην έχουν πολλά αγωνιστικά λεπτά όμως τους θεωρούμε ότι αξίζουν να μείνουν. Δώσαμε προτεραιότητα σε παίκτες κομβικούς της πρώτης κατηγορίας και κοινοποιήσαμε τις προτάσεις μας σε αυτούς τους παίκτες που είναι πολύ γενναίες και δεν έχει ξανά δώσει τέτοια ποσά. Με κάποιους είμαστε πολύ κοντά με κάποιους είμαστε σε επαφές».

Για τον Μάρκες: «Ο Μάρκες έχει λάβει μία πολύ γενναία πρόταση που δεν έχουμε δώσει ξανά σε επιθετικό ποδοσφαιριστή και ο ίδιος ο παίκτης μας είπε ότι μετά την ολοκλήρωση των αγωνιστικών υποχρεώσεων θα μας δώσει την απάντηση του. Με τους άλλους παίκτες είναι διαφορετικές περιπτώσεις, σας είπα για τον Μάρκες γιατί γράφτηκε πως η μπάλα είναι στον κ. Κίρζη, όχι δεν είναι εκεί αλλά στον παίκτη για να απαντήσει. Εμείς θέλουμε να τον κρατήσουμε, όπως και τον μεγαλύτερο βασικό κορμό της ομάδας. Δεν πρέπει να πάει μακριά η απάντηση του μετά τον τελικό Κυπέλλου θα πρέπει να έχουμε απάντηση γιατί έρχεται μετά η Ευρώπη».

Για Κβίντα, Κουν και Βάισμπεκ: «Πάμε καλά».

