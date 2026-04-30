Το φινάλε που του αξίζει

Σπουδαία νέα έκαναν την εμφάνισή τους για τη Λίβερπουλ, με την ομάδα να διαβεβαιώνει πως ο Μοχάμεντ Σαλάχ θα καταφέρει να αγωνιστεί ξανά φέτος και θα αποχαιρετήσει την αγαπημένη του ομάδα, όπως του αξίζει: με τον κόσμο, στο «Άνφιλντ», στην τελευταία αγωνιστική της Premier League!

Δεν έχει σημασία αν είναι κάποιος Λίβερπουλ, προκειμένου να αντιληφθεί πόσο σημαντικά νέα έκαναν την εμφάνισή τους, πριν από μερικά λεπτά, για τους «κόκκινους».

Και αυτό, διότι, παρά τον τραυματισμό που υπέστη ο Μοχάμεντ Σαλάχ πριν από μία εβδομάδα, εν τέλει θα προλάβει να είναι διαθέσιμος στην τελευταία αγωνιστική της τρέχουσας Premier League.

Άπαντες είχαν… τρομάξει και πίστεψαν πως ο «Φαραώ» δεν θα φορέσει ξανά τη φανέλα της Λίβερπουλ και δεν θα κατορθώσει να αποχαιρετήσει το κοινό του «Άνφιλντ», όπως θα ήθελε.

Αυτό, όμως, δεν ισχύει. Η Λίβερπουλ ενημέρωσε πως ο Σαλάχ θα είναι έτοιμος για την τελευταία αγωνιστική και πως ο ηγέτης της θα λάβει την αποθέωση που του αξίζει. Στις 24 του μηνός, απέναντι στην Μπρέντφορντ, ένα φινάλε, όπως ακριβώς πρέπει: στο γήπεδο που αγάπησε, αλλά και αγαπήθηκε όσο λίγοι…

«Απασφάλισε» ξανά ο Κετσπάγια: «Περιμένουμε να έρθουν εξωγήινοι να αναλάβουν»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ξεκάθαρο μήνυμα από τους αθλητές ΠΑΡΑΤΡΑΠ της Σκοποβολής

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Διεξάγεται την Κυριακή, 3 Μαΐου, το Pafos Triathlon 2026

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Το φινάλε που του αξίζει

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Μέινο υπογράφει νέο πενταετές συμβόλαιο με αύξηση 650% στις αποδοχές του

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στο επίκεντρο οι ανανεώσεις στον Απόλλωνα: «Γενναίες προτάσεις» και αναμονή για Μάρκες

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Αντίδραση Απόλλωνα για τον τελικό - Προχωράνε με κοινό αίτημα με την Πάφο

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Για οφειλές στον Ελ Αραμπί το νέο εμπάργκο στον ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ρεάλ: Αγωνία για τον τραυματισμό του Ταβάρες

EUROLEAGUE

|

Category image

ΑΕΚ: Ο αγώνας δρόμου του Νάναλι για να είναι πανέτοιμος στο Final Four

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Παναθηναϊκός: Ακόμα 1 εκατ. στα ταμεία από Βαγιανννίδη!

Ελλάδα

|

Category image

Το ΑΠΟΕΛ αντιμέτωπο και με δεύτερο εμπάργκο από τη FIFA

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ο Βικάριο θέλει να φύγει

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Με Κύπριους το πάρτι τίτλου της Ομόνοιας, ξένοι ρεφ και βαρίστες στα παιχνίδια... επιβίωσης

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ξεκίνημα με τα ημιτελικά των Γυναικών στα Final-4 των Allwyn κυπέλλων στο Χάντμπολ

Χαντμπολ

|

Category image

Διαβαστε ακομη