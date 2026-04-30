Το φινάλε που του αξίζει

Σπουδαία νέα έκαναν την εμφάνισή τους για τη Λίβερπουλ, με την ομάδα να διαβεβαιώνει πως ο Μοχάμεντ Σαλάχ θα καταφέρει να αγωνιστεί ξανά φέτος και θα αποχαιρετήσει την αγαπημένη του ομάδα, όπως του αξίζει: με τον κόσμο, στο «Άνφιλντ», στην τελευταία αγωνιστική της Premier League!

Δεν έχει σημασία αν είναι κάποιος Λίβερπουλ, προκειμένου να αντιληφθεί πόσο σημαντικά νέα έκαναν την εμφάνισή τους, πριν από μερικά λεπτά, για τους «κόκκινους».

Και αυτό, διότι, παρά τον τραυματισμό που υπέστη ο Μοχάμεντ Σαλάχ πριν από μία εβδομάδα, εν τέλει θα προλάβει να είναι διαθέσιμος στην τελευταία αγωνιστική της τρέχουσας Premier League.

Άπαντες είχαν… τρομάξει και πίστεψαν πως ο «Φαραώ» δεν θα φορέσει ξανά τη φανέλα της Λίβερπουλ και δεν θα κατορθώσει να αποχαιρετήσει το κοινό του «Άνφιλντ», όπως θα ήθελε.

Αυτό, όμως, δεν ισχύει. Η Λίβερπουλ ενημέρωσε πως ο Σαλάχ θα είναι έτοιμος για την τελευταία αγωνιστική και πως ο ηγέτης της θα λάβει την αποθέωση που του αξίζει. Στις 24 του μηνός, απέναντι στην Μπρέντφορντ, ένα φινάλε, όπως ακριβώς πρέπει: στο γήπεδο που αγάπησε, αλλά και αγαπήθηκε όσο λίγοι…

England365.gr