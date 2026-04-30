«Απασφάλισε» ξανά ο Κετσπάγια: «Περιμένουμε να έρθουν εξωγήινοι να αναλάβουν»

Ο Τιμούρ Κετσπάγια είναι γνωστός για τον… ιδιαίτερο χαρακτήρα του και για ακόμη μια φορά προκάλεσε εντύπωση με τις δηλώσεις που παραχώρησε.

Προ ημερών ανάλαβε τη Ντιναμό Τιφλίδας και σε τοποθετήσεις του σύγκρινε το πρωτάθλημα της Κύπρου με αυτό της Γεωργίας, παραθέτοντας τις… παθογένειες στην χώρα του.

Αναλυτικά: «Η Κύπρος είναι μια μικρή χώρα και ίσως του χρόνου να έχει δύο ομάδες στο Champions League, ενώ εμείς δεν θα περάσουμε τον πρώτο γύρο. Δεν υπάρχουν πατριώτες που αγαπούν το ποδόσφαιρο. Εντάξει, μπορεί να μην αγαπάτε το ποδόσφαιρο, καλοί μου άνθρωποι, αλλά αν έχετε χρήματα, πρέπει να επενδύσετε στον αθλητισμό και να κάνετε κάτι γι’ αυτό, σωστά; Περιμένουμε να έρθουν εξωγήινοι να αναλάβουν τη χώρα μας. Αλλά δεν είναι έτσι.

Αν ρωτάς ποιος θα επενδύσει χρήματα στο γεωργιανό ποδόσφαιρο… γιατί να μην επενδύσουν για να αναπτυχθεί το ποδόσφαιρο; Δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε δυνατές ομάδες με τους δικούς μας πόρους, οπότε χρειαζόμαστε χρήματα και να φέρουμε ξένους παίκτες».