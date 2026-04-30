Για οφειλές στον Ελ Αραμπί το νέο εμπάργκο στον ΑΠΟΕΛ

Eπιβεβαιώνεται και επίσημα από τον ΑΠΟΕΛ για το νέο εμπάργκο μεταγραφών που επιβλήθηκε στους γαλαζοκιτρίνους (διαβάστε ΕΔΩ), που ενημερώνουν ότι η ποινή αφορά οφειλές προς τον Γιουσέφ Ελ Αραμπί.

Η ανακοίνωση:

«Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (ΔΗΜΟΣΙΑ) ΛΤΔ στο πλαίσιο της δέσμευσης τoυ για ενημέρωση προς τον κόσμο της ομάδας, πληροφορεί για την ειδοποίηση που παρέλαβε από πλευράς FIFA, για την επιβολή απαγορευτικού μεταγραφών για την οφειλή που υπάρχει έναντι του ποδοσφαιριστή Youssef El Arabi.

Είναι μια από αυτές τις υποθέσεις που έχουμε αναφέρει τόσο στην δημοσιογραφική διάσκεψη του προέδρου Χάρη Φωτίου στις 30/03 όσο και στις ανοικτές συναντήσεις με τον κόσμο, σημειώνοντας ότι υπήρχε ο κίνδυνος τιμωρίας. Η διοίκηση συνεχίζει την προσπάθεια της με όλους τους εφικτούς τρόπους, να αντιμετωπίζει καθημερινά διάφορες παρόμοιες υποθέσεις έτσι ώστε να τις περιορίσει».