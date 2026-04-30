ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Από ένα εύστοχο πέναλτι και... ανοιχτοί λογαριασμοί για το Λονδίνο

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Από ένα εύστοχο πέναλτι και... ανοιχτοί λογαριασμοί για το Λονδίνο

Δύο εύστοχες εκτελέσεις πέναλτι καθόρισαν την τύχη του πρώτου αγώνα ανάμεσα σε Ατλέτικο και Άρσεναλ

Στα πέναλτι κρίθηκε ο πρώτος αγώνας των ημιτελικών του Champions League μεταξύ της Ατλέτικο Μαδρίτης και της Άρσεναλ. Όχι στη σχετική διαδικασία, αφού υπάρχει και ρεβάνς, αλλά σε... ροή 90λεπτού αφού το ματς ολοκληρώθηκε 1-1 με εύστοχες εκτελέσεις από τη «βούλα», στο «Μετροπολιτάνο» της ισπανικής πρωτεύουσας.

Σε ένα πολύ κλειστό ματς στο πρώτο ημίχρονο, ο Γκιόκερες ανατράπηκε από τον στην περιοχή της «Αθλέτι» από τον Χάντσκο. Πέναλτι με τον ίδιο τον Σουηδό να αναλαμβάνει την εκτέλεση και να ανοίγει το σκορ σε κομβικό σημείο (44΄). 

Στο δεύτερο 45λεπτο οι γηπεδούχοι μπήκαν αποφασισμένοι να αλλάξουν τα δεδομένα. Ισοφάρισαν στο 56΄ με πέναλτι (χέρι του Γουάιτ) με τον Άλβαρες, είχαν δοκάρι στο 63΄ με τον Γκριζμάν, ενώ στο 73΄ ο Ράγια «έβγαλε» κλασικό τετ-α-τετ με τον Λούκμαν. Έτσι, την άλλη Τρίτη (5/5) η πρόκριση στον τελικό της Βουδαπέστης θα κριθεί στο «Έμιρεϊτς».

Τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων στην ημιτελική φάση του Champions League:

Παρί ΣΖ (Γαλλία)-Μπάγερν (Γερμανία)    5-4 (24',56' Κβαρατσχέλια, 33' Νέβες, 45'+5 πέν, 58' Ντεμπελέ - 17' πέν. Κέιν, 41' Ολίσε, 65' Ουπαμεκανό, 68' Ντίας)

Ατλέτικο Μ. (Ισπανία)-Άρσεναλ (Αγγλία)   1-1 (56΄πεν. Άλβαρες - 44΄πεν. Γκιόκερες)

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

