Τα φώτα στον αγγλικό «εμφύλιο»

Ένα βήμα πριν τον τελικό, σε Europa και Conference βρίσκονται οκτώ ομάδες, που θέλουν απόψε (22:00) να κάνουν το αποφασιστικό βήμα. Είναι ορισμένο να γίνουν οι ημιτελικοί και στις δύο διοργανώσεις και τα φώτα είναι στραμμένα στον αγγλικό «εμφύλιο» ανάμεσα σε Νότιγχαμ Φόρεστ και Άστον Βίλα που αφορά το Europa.

Δύο ομάδες με διαφορετικό... δρομολόγιο στην Premier League, με την πρώτη να είναι κοντά στη ζώνη του υποβιβασμού και τη δεύτερη να κυνηγά εισιτήριο για το Champions League. O άλλος αγώνας είναι ανάμεσα σε Mπράγκα-Φράιμπουργκ, με τη γερμανική ομάδα να έχει την ετικέτα του φαβορί.

Aκόμη μία αγγλική ομάδα φλερτάρει με τελικό και πρόκειται για την Κρίσταλ Πάλας που, για το Conference, φιλοξενείται από τη Σαχτάρ, ενώ στο άλλο ματς για την τρίτη τη τάξει διοργάνωση της UEFA η Βαγιεκάνο, που απέκλεισε την ΑΕΚ Αθηνών, αντιμετωπίζει το Στρασβούργο.