Πολλές και σημαντικές είναι οι απουσίες της ΑΕΚ, αφού δεν υπολογίζονται οι τραυματίες Ρέπας και Τσακόν καθώς και οι τιμωρημένοι Κέλερ και Μιραμόν. Και σαν να μην έφταναν αυτά, προστέθηκε και το όνομα του Σάμποριτ στο απουσιολόγιο. Ο ποδοσφαιριστής των κιτρινοπρασίνων ταλαιπωρείται από μυϊκή ενόχληση, γι' αυτό και τέθηκε νοκ άουτ ενόψει του ερχόμενου αγώνα. Μάλιστα, θεωρείται αμφίβολης για το μεθεπόμενο ντέρμπι με τον Απόλλωνα.

Τώρα, το συγκρότημα του Ρούμπεν Σεγιές θα πρέπει να δείξει χαρακτήρα απέναντι σε έναν επικίνδυνο αντίπαλο και να επιβεβαιώσει τον χαρακτήρα του «φαβορί». Οι προσεχείς εβδομάδες, μέχρι τις αρχές Δεκεμβρίου, θεωρούνται άκρως καθοριστικές για την πορεία της ΑΕΚ, προκειμένου να διατηρηθεί στο ρετιρέ του βαθμολογικού πίνακα ή ακόμα και να αυξήσει τη διαφορά της από τους διώκτες της.

Το διπλό στο ΓΣΠ φαντάζει επιτακτική ανάγκη προκειμένου να εκμεταλλευτεί τις όποιες απώλειες προκύψουν στο ντέρμπι των «αιωνίων», ενώ μετέπειτα θα φιλοξενήσει διαδοχικά στην «Αρένα» τον Απόλλωνα και την ΑΕΛ, έχοντας την ευκαιρία να ανοίξει την ψαλίδα της διαφοράς μεταξύ τους.

Η μπάλα βρίσκεται στα πόδια των παικτών του Σεγιές, οι οποίοι καλούνται να εκμεταλλευτούν το πρόγραμμα που ακολουθεί και να στείλουν ηχηρό μήνυμα πως φέτος είναι ικανοί για τον τίτλο.