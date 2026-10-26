Με μία αλλαγή η ενδεκάδα της ΑΕΚ κόντρα στην Ομόνοια

Τη νίκη που θα τη στείλει μόνη στην πρώτη θέση της βαθμολογίας ψάχνει η ΑΕΚ στο εντός έδρας ντέρμπι με την Ομόνοια.

Γνωστοποιήθηκαν οι επιλογές του Ρούμπεν Σέγιες στο αρχικό του σχήμα για το ντέρμπι με το τριφύλλι, με τον Ισπανό κόουτς να προχωρεί σε μία αλλαγή σε σχέση με τον τελευταίο αγώνα πρωταθλήματος με τον Άρη. Συγκεκριμένα, ο Τσακόν πήρε τη θέση του Μράμπτι.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Παλεάρι, Μιραμόν, Σαμπορίτ, Μιλίτσεβιτς, Εκπολό, Κέλερ, Λέδες, Ρέπας, Τσακόν, Λαγιούνι, Μπάγιτς.

Στον πάγκο βρίσκονται οι Δημητρίου, Ιωάννου, Φαν ντερ Χορν, Ολιβάν, Πάνκοφ, Πηλέας, Τρίκα, Κυριάκου, Μράμπτι, Ναούμ, Γερασίμου, Άδωνη.