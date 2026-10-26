Με οκτώ αθλητές στους 4ους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων «Dakar 2026»

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή ενημερώνει ότι θα συμμετάσχει στους 4ους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων «Dakar 2026», οι οποίοι θα διεξαχθούν στο Ντακάρ της Σενεγάλης από τις 31 Οκτωβρίου έως τις 13 Νοεμβρίου 2026, με οκτώ αθλητές και αθλήτριες σε έξι διαφορετικά αθλήματα.

Δεκαεπταμελής αποστολή

Αρχηγός της αποστολής της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής θα είναι ο Γιώργος Παπαγεωργίου, μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΚΟΕ. Την Κύπρο θα εκπροσωπήσουν οι ακόλουθοι αθλητές και αθλήτριες:

Κολύμβηση: Άντριου Μάρκους Λαγούτης, Μαρία Κέρμανου

Κωπηλασία: Ευγενία Μαρία Πολυκάρπου

Ξιφασκία: Άρης Καγιάς

Στίβος: Μαρίνα Χατζηκώστα, Ανδρέας Παντελή

Τάεκβοντο: Ιωάννα Κωνσταντίνου

Τζούντο: Βλαδίμηρος Χαραλάμπους

Την προπονητική ομάδα αποτελούν οι Νικόλας Στυλιανού (Κολύμβηση), Χαράλαμπος Χαραλάμπους (Τζούντο), Νίκος Πολυκάρπου (υπεύθυνος σκάφους κωπηλασίας), Μαρία Χατζηηλία (Κωπηλασία), Νίκος Νικολάου (Τάεκβοντο), Κωνσταντίνος Σταύρου (Στίβος) και Lauria Lorenz (Ξιφασκία). Η φυσιοθεραπεύτρια για όλους τους αθλητές της κυπριακής αποστολής θα είναι η κα Παναγιώτα Ιωάννου.

Ο αρχηγός της αποστολής, Γιώργος Παπαγεωργίου, μαζί με μέλη της αποστολής, αναχώρησαν από την Κύπρο τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, με ενδιάμεσους σταθμούς τη Ζυρίχη και τις Βρυξέλλες, με τελικό προορισμό το Ντακάρ. Οι αθλητές, οι προπονητές και τα υπόλοιπα μέλη της αποστολής θα μεταβαίνουν τμηματικά, ανάλογα με το αγωνιστικό τους πρόγραμμα.

Πρώτη φορά με έξι αθλήματα

Η κυπριακή συμμετοχή αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς για πρώτη φορά η χώρα μας εκπροσωπείται στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων σε έξι διαφορετικά αθλήματα. Παράλληλα, το Ντακάρ σηματοδοτεί την πρώτη συμμετοχή της Κύπρου στη διοργάνωση στα αθλήματα της ξιφασκίας, του τάεκβοντο και της κωπηλασίας, διευρύνοντας την παρουσία της χώρας μας στο διεθνές αθλητικό στερέωμα.

Οι 4οι Ολυμπιακοί Αγώνες Νέων αποτελούν ιστορικό ορόσημο για το Ολυμπιακό Κίνημα, καθώς για πρώτη φορά μια διοργάνωση Ολυμπιακών Αγώνων φιλοξενείται σε αφρικανική χώρα.

Η ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων Νέων ξεκίνησε το 2010 στη Σιγκαπούρη και συνεχίστηκε το 2014 στη Νανζίνγκ της Κίνας και το 2018 στο Μπουένος Άιρες της Αργεντινής. Η διοργάνωση του Ντακάρ είχε αρχικά προγραμματιστεί για το 2022, αλλά αναβλήθηκε για το 2026 λόγω της πανδημίας.

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή έχει συμμετάσχει και στις τρεις προηγούμενες διοργανώσεις, καταγράφοντας σημαντικές επιτυχίες. Στη Σιγκαπούρη το 2010, ο Αλέξανδρος Πουρσανίδης κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στη σφυροβολία, ενώ η Λεοντία Καλλένου αγωνίστηκε στον τελικό του άλματος εις ύψος. Το 2014 στη Νανζίνγκ, η Σκεύη Ανδρέου κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στα 100 μέτρα και η Ναταλία Χριστοφή συμμετείχε στον τελικό των 100 μέτρων με εμπόδια.

Στις προηγούμενες διοργανώσεις, η Κύπρος συμμετείχε με εννέα αθλητές σε τέσσερα αθλήματα το 2010, με έξι αθλητές σε τέσσερα αθλήματα το 2014 και με έξι αθλητές σε πέντε αθλήματα το 2018.

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή εύχεται κάθε επιτυχία στους αθλητές και τις αθλήτριες της αποστολής, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι θα εκπροσωπήσουν επάξια την Κύπρο, αποκομίζοντας πολύτιμες εμπειρίες και συμβάλλοντας στη συνέχιση της κυπριακής παρουσίας και παράδοσης επιτυχιών στη διοργάνωση.

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή ευχαριστεί θερμά την ALLWYN (Diamond Partner), τις EUROBANK και LOGICOM (Platinum Partners), καθώς και την ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ (Gold Partner), για τη διαχρονική συνεργασία και την πολύτιμη στήριξη τους στην υλοποίηση της αποστολής.