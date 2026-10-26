Φαμπιάνο στον άσο και αλλαγές σε κέντρο και επίθεση από τον Μπεργκ

Παραμονή στον άσο για τον Φαμπιάνο και με τον Τάνκοβιτς και τον Ντιονί να παίρνουν φανέλα βασικού, σε σχέση με τον αγώνα απέναντι στην Μπενφίκα, παρατάσσει ο Χένινγκ Μπεργκ την Ομόνοια στην αναμέτρηση με την ΑΕΚ στην «Αρένα».

Εν τέλει ο Εβάντρο είναι στο αρχικό σχήμα, παρόλο που ήταν αμφίβολος ενώ εκτός έμειναν οι Τανάσε και Κακουλλής.

ΟΜΟΝΟΙΑ: Φαμπιάνο, Νεγκό, Ντουβέρν, Σάτκα, Μπάλκοβετς, Ανδρέου, Μάριτς, Εβάντρο, Τάνκοβιτς, Μοντνόρ, Ντιονί.