Το βλέπουν με ρεαλισμό

Το -10 από την 3η θέση που δίνει σίγουρα ευρωπαϊκό εισιτήριο, είναι τέτοια διαφορά που δεν δίνει και τόσες πολλές ελπίδες στον Άρη. Και δεν είναι λίγη η διαφορά ούτε από την 4η θέση που ίσως είναι προνομιούχα, αφού είναι στο -8.

Με τον Λιάσο Λουκά στον πάγκο, υπήρξε βελτίωση στην εικόνα. Δεν ήρθαν όμως τα αποτελέσματα και χάθηκαν βαθμοί στα τελικά στάδια. Σε έξι ματς με τον Κύπριο τεχνικό, πανηγυρίστηκε μία νίκη και αυτή με την Ένωση. Στα άλλα τέσσερα, έμεινε στην ισοπαλία και έχασε μία φορά. Σίγουρα δεν θα τα παρατήσει, όμως στην «Ελαφρά Ταξιαρχία» βλέπουν με ρεαλισμό τα πράγματα.

Τα επόμενα δύο ματς, με ΑΠΟΕΛ εκτός και Πάφο εντός, ουσιαστικά θα κρίνουν πολλά αν προλαβαίνει τον στόχο εξασφάλισης ευρωπαϊκού εισιτηρίου. Όσον αφορά τα αγωνιστικά δεδομένα, ο Νικόλιτς έχει αρκετές πιθανότητες να είναι έτοιμος στο β΄ γύρο των πλέι οφ, ενώ έχει τελειώσει πρόωρα η σεζόν για τον Καλούλου.