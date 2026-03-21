Λιάσος μετά την Ομόνοια: «Να το πω απλά, δεν ήταν πεναλτάρα»

Οι τοποθετήσεις από τον προπονητή του Άρη, Λιάσο Λουκά, μετά την ισοπαλία με την Ομόνοια.

«Η Ομόνοια κατάφερε να σκοράρει γκολ εύκολα, χωρίς ιδιαίτερα προσπάθεια. Το δεύτερο γκολ ήρθε από ένα πέναλτι που μπορούσε να δοθεί και να μην δοθεί, να το πω απλά δεν ήταν πεναλτάρα. Στο δεύτερο ημίχρονο έπρεπε να αντιδράσουμε και υπήρχε ο κίνδυνος η Ομόνοιας να σκοράρει πολλά γκολ.

Είμαι χαρούμενος με την προσπάθεια των παικτών μου, είχαμε και προϋποθέσεις για να γυρίσουμε το παιχνίδι μετά την ισοφάριση. Απέναντι στην καλύτερη ομάδα με το καλύτερο ρόστερ, επιστρέψαμε. Δεν μας ευχαριστεί ο βαθμός, γι' αυτό προσπαθήσαμε να βρούμε και τρίτο γκολ».