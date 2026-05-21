Άρσεναλ: Η ισορροπία οδηγεί στην κορυφή

Πέρασαν 22 χρόνια από τότε που η ομάδα – πρότυπο για την εποχή της – του Αρσέν Βενγκέρ έφτασε στην κορυφή του αγγλικού πρωταθλήματος. Η άκρως επιτυχημένη Γιουνάιτεντ, η μεταμορφωμένη αυτοκράτειρα Σίτι του Γκουαρντιόλα και η εντυπωσιακή Λίβερπουλ είχαν την μερίδα του λέοντος στις επιτυχίες των τελευταίων αρκετών ετών…

Ο Μίκελ Αρτέτα κλήθηκε να διαφοροποιήσει τις συνήθειες των κανοινιέρηδων αρχικά προς την νοοτροπία. Δημιούργησε μια ομάδα που έπαιζε το ποδόσφαιρο του… Γκουαρντιόλα (ήταν βοηθός του άλλωστε στο παρελθόν), όμως και αυτό – απέναντι στον Πεπ, αλλά και τη Λίβερπουλ – δεν ήταν αρκετό.

Στις κρίσιμες στιγμές, οι «κανονιέρηδες» παρουσίασαν στο πρόσφατο παρελθόν, είτε έλλειμμα αυτοπεποίθησης για να τελειώσει τη δουλειά, είτε ακόμη και ποδοσφαιρική αφέλεια, όταν η εικόνα της ήταν πολλές φορές υπέροχη, όμως όχι αποτελεσματική.

Στη χρονιά που ολοκληρώθηκε ο Ισπανός προπονητής των λονδρέζων χρειάστηκε να διαφοροποιήσει… τον εαυτό του. Το δόγμα «ο σκοπός αγιάζει τα μέσα» αποτέλεσε λάβαρο απόλυτης προσήλωσης στην καθημερινότητα της Άρσεναλ. Οι νίκες με σκορ 1-0 δημιούργησαν παραφιλολογία για το κατά πόσο θα αντέξει η Άρσεναλ, που από κάποια στιγμή της σεζόν και μετά, κοιτούσε μόνο την άμυνα.

Όταν η Σίτι πλησίασε στη βαθμολογία, όταν ένα-δύο παιχνίδια «στράβωσαν», ο Μίκελ αποφάσισε εκ νέου να διαφοροποιήσει τα δεδομένα. Η Άρσεναλ έπαψε να δείχνει ομάδα φοβισμένη να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Άρχισε να ρισκάρει περισσότερο, να προβάλει μέσα από την τακτική της τις επιθετικές αρετές που διαθέτει και στο τέλος, κατέληξε να έχει βρει την απαραίτητη ισορροπία στις δύο πλευρές του γηπέδου.

Δύο επιπλέον στοιχεία καθόρισαν την έκβαση της μάχης. Το ένα είναι η αποτελεσματικότητα της αμυντικής συμπεριφοράς της καλύτερης άμυνας του πρωταθλήματος και του κορυφαίου γκολκίπερ της σεζόν, Ισπανού Ράγια.

Το άλλο αφορά ξεκάθαρα στις στατικές φάσεις. Η αποτελεσματικότητα και τα κατορθώματα των «κανονιέρηδων» σε αριθμούς απόρροια των συγκεκριμένων φάσεων, αποδεικνύουν πως στο σύγχρονο ποδόσφαιρο θα αρχίσουμε όχι μόνο να γνωρίζουμε αλλά και να αναγνωρίζουμε τους προοπονητές στατικών φάσεων και τη συμβολή τους στην επίτευξη μεγάλων στόχων.

