Ένα σπασμένο δάχτυλο, δάκρυα, τρέλα και το… 7x7 του Μαρτίνες!

Μάιο του 2024 δάκρυζε στη σκέψη πως θ’ αποχωρούσε από την Άστον Βίλα.

Αμείλικτος κατακτητής τίτλων. Σε κάθε τελικό που συμμετέχει, είναι εκείνος που φορά στον λαιμό του το μετάλλιο του νικητή. Ο Εμιλιάνο Μαρτίνες εισέπραξε ως… μήνυμα το κάταγμα που υπέστη στο δάχτυλο στην προθέρμανση του ματς με την Φράιμπουργκ την Πόλη και τελικά του βγήκε κι αυτό σε καλό!

Μάιο του 2025 δάκρυζε από ευτυχία για τη μοίρα του που τον διατήρησε στους Villans και κατάφερε να πανηγυρίσει μαζί τους το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο έπειτα από 44 χρόνια!

Ο «Ντίμπου» Μαρτίνες είναι Πρωταθλητής Ευρώπης με την ομάδα του Ουνάι Έμερι, κράτησε και το clean sheet απέναντι στην Φράιμπουργκ και στο φινάλε, έτρεξε στην κερκίδα και μπήκε ανάμεσα στους οπαδούς, τρελαμένος από την υπέροχη βραδιά.

Κι όμως, τα πράγματα είχαν αρχίσει πολύ περίεργα για εκείνον στην Πόλη, αφού παραδέχθηκε ότι στην προθέρμανση υπέστη κάταγμα σε δάχτυλο του χεριού του: «Θεωρώ πως όταν έρχεται κάτι κακό, τότε σίγουρα το αμέσως επόμενο πράγμα που σου συμβαίνει είναι καλό για να… ισορροπεί. Το έχω κάνει αυτό όλη μου τη ζωή και το πιστεύω ακράδαντα» είπε.

Ο Αργεντινός που είναι φυσικά και Παγκόσμιος Κυπελλούχος με την εθνική Αργεντινής από το Μουντιάλ του 2022, έχει το … 7x7 στις παρουσίες του σε τελικούς, αφού δεν έχει βγει ούτε μια φορά χαμένος από παιχνίδι, στο φινάλε του οποίου υπάρχει τρόπαιο να περιμένει!

