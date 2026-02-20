ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τοποθέτηση Πρόδρομου Πετρίδη: «Η απόρριψη και το κλίμα που δημιουργήθηκε, δεν μου άφησαν άλλα περιθώρια»

Δημοσιευτηκε:

Τοποθέτηση Πρόδρομου Πετρίδη: «Η απόρριψη και το κλίμα που δημιουργήθηκε, δεν μου άφησαν άλλα περιθώρια»

Επιμένει ο Πρόδρομος Πετρίδης ότι: « πρόταση που απορρίφθηκε αποτελούσε τη μόνη βιώσιμη διέξοδο» και αναφέρει τους λόγους που τον οδήγησαν στην αποχώρηση

Για πρώτη φορά μετά την απόφαση αποχώρησής του από την προεδρία του ΑΠΟΕΛ, ο Πρόδρομος Πετρίδης παίρνει θέση για όσα έγιναν με γραπτή του τοποθέτηση. Όπως υποστηρίζει, η πρόταση από τη δεύτερη ομάδα Βραζιλιάνων επενδυτών ήταν η μοναδική ρεαλιστική λύση για τον ΑΠΟΕΛ.

Η τοποθέτησή του:

Με αίσθημα ευθύνης και πλήρη επίγνωση της κρισιμότητας των στιγμών, αποφάσισα να αποχωρήσω από την προεδρία της εταιρείας ΑΠΟΕΛ Ποδόσφαιρο ΛΤΔ.

Η πρόταση που πρόσφατα τέθηκε ενώπιόν μας από την 2η ομάδα Βραζιλιάνων επενδυτών για στρατηγική επένδυση αποτέλεσε, κατά την ξεκάθαρη και σταθερή μου θέση, τη μοναδική ρεαλιστική λύση υπό τις σημερινές οικονομικές συνθήκες. Υπήρξαν και άλλες προτάσεις προηγουμένως από άλλους που εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους αλλά καμία από αυτές, δεν απέδειξε ότι πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις ή πιστοποιήσεις κεφαλαίων. Παρ’ όλα αυτά, η απόρριψή της τελευταίας πρότασης, από συγκεκριμένους κύκλους και πρόσωπα, που μόνο τα ίδια γνωρίζουν τους λόγους, καθώς και το κλίμα που δημιουργήθηκε γύρω από το ζήτημα, δεν μου άφησαν περιθώρια για άλλη απόφαση.

Μπροστά στον κίνδυνο να εκτροχιαστεί το οικοδόμημα και να βαθύνει ο διχασμός, όφειλα να αναλάβω την ευθύνη. Ένας πρόεδρος δεν μετριέται από το πόσο κρατά την καρέκλα, αλλά από το αν προστατεύει την ομάδα όταν διακυβεύεται η σταθερότητά της. Αν η αποχώρησή μου συμβάλει στην εκτόνωση της έντασης και στη διασφάλιση της ενότητας, τότε είναι η σωστή πράξη.

Αναμένουμε πλέον να δούμε τις λύσεις που θα προταθούν. Ο ΑΠΟΕΛ δεν αντέχει άλλα αδιέξοδα. Χρειάζονται άμεσες κινήσεις και καθαρές απαντήσεις, ιδιαίτερα από όσους επέλεξαν να τοποθετηθούν, επίσημα και ανεπίσημα, τα τελευταία εικοσιτετράωρα. Θα κριθούν και αυτοί για εγκυρότητα και την αξιοπιστία τους. Προσωπικά διατηρώ την έντονη άποψη ότι, με τα σημερινά δεδομένα, η πρόταση που απορρίφθηκε αποτελούσε τη μόνη βιώσιμη διέξοδο.

Ουδείς αλάνθαστος και ουδείς αναντικατάστατος. Δεκατρία χρόνια στην προεδρία έζησα με τον κόσμο του ΑΠΟΕΛ κορυφαίες στιγμές, αλλά και δύσκολες δοκιμασίες. Όταν κρατάς το τιμόνι, κρατάς και την ευθύνη, και δεν την απέφυγα ποτέ.

Έχω υποχρέωση, στο σημείο αυτό, να ευχαριστήσω θερμά τους αντιπροέδρους μου στο Διοικητικό Συμβούλιο, Νίκο Κουγιάλη και Χάρη Φωτίου και τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαρκή ηθική και οικονομική στήριξη της εταιρείας. Επίσης μεταφέρω την εκτίμηση μου, σε κάποιους ανθρώπους που καθ’όλη την διάρκεια της θητείας μου και ειδικά τα τελευταία χρόνια στάθηκαν δίπλα μου και δίπλα στην ομάδα, βοηθώντας ποικιλοτρόπως.

 Ευχαριστώ το διοικητικό προσωπικό που υπηρέτησε και υπηρετεί την εταιρεία. Χωρίς να υποβαθμίζω την προσφορά κανενός, οφείλω να ευχαριστήσω δημόσια τον Ευθύμιο Αγαθοκλέους, τον Γιώργο Σαββίδη και την Αντιγόνη Λάμπρου. Θερμές ευχαριστίες απευθύνω επίσης σε ποδοσφαιριστές, προπονητές και τεχνικά επιτελεία που όλα αυτά τα χρόνια είχαμε την τιμή να υπηρετούμε μαζί τον ΑΠΟΕΛ.

Γνωρίζω ότι ενδεχομένως  και η σημερινή μου τοποθέτηση θα αποτελέσει αφορμή για νέους σχολιασμούς και επιθέσεις, από επώνυμους και από άλλους κρυμμένους πίσω από την ανωνυμία του διαδικτύου. Η συνείδησή μου, όμως, είναι καθαρή. Έπραξα με γνώμονα αυτό που πίστευα ότι διασφαλίζει το μέλλον της ομάδας και το πλήρωσα, πολλές φορές, σε προσωπικό και οικογενειακό επίπεδο. Αν κάποιοι αμφισβητούν την αγάπη μου για τον ΑΠΟΕΛ, είναι δικαίωμά τους. Το γεγονός ότι εγώ, οι στενοί μου συνεργάτες  και η οικογένειά μου γνωρίζουμε τις θυσίες που έγιναν όλα αυτά τα χρόνια, μου είναι αρκετό. Αδίκησα την οικογένειά μου και αυτό με βαραίνει.

Στον κόσμο του ΑΠΟΕΛ στέλνω ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Να παραμείνει δίπλα στην ομάδα. Να συνεχίσει να είναι απαιτητικός, είναι  δικαίωμά του και υποχρέωσή του.

Στο νέο πρόεδρο εύχομαι καλή δύναμη και υπομονή. Αναλαμβάνει ένα δύσκολο έργο και μπροστά του έχει προκλήσεις που θα πρέπει να διαχειριστεί. Χρειάζεται κάθε στήριξη, έμπρακτα και όχι θεωρητικά.

Όλοι είμαστε περαστικοί από θέσεις και αξιώματα. Αυτό που μένει είναι η ιστορία, η αξιοπρέπεια και η βαριά φανέλα του ΑΠΟΕΛ.

Καλή δύναμη σε όλους.

Όλοι μαζί, δίπλα στον ΑΠΟΕΛ.

