Stoiximan: Ανταγωνιστικές Αποδόσεις σε ΕΝΥ-Άρης & ΕΝΠ-ΑΕΛ

Δημοσιευτηκε:

Stoiximan: Ανταγωνιστικές Αποδόσεις σε ΕΝΥ-Άρης & ΕΝΠ-ΑΕΛ

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Με δύο αγώνες που αρχίζουν στις 19:00 ανοίγει σήμερα η αυλαία της 23ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan, με τη Stoiximan να προσφέρει Ανταγωνιστικές Αποδόσεις στους φίλους του κυπριακού ποδοσφαίρου.

Στο Αμμόχωστος η ΕΝΥ υποδέχεται τον Άρη με τη Stoiximan να προσφέρει απόδοση 7.17 στη νίκη της ομάδας του Ύψωνα, 4.29 στην ισοπαλία και 1.59 στην επικράτηση της ομάδας του Λιάσου Λουκά. Το να μπουν πέραν των 3,5 γκολ δίνεται στα 3.10 και το να λήξει ισόπαλο το πρώτο ημίχρονο στα 2.15.

Στο Τάσος Μάρκου η ΕΝΠ αντιμετωπίζει την ΑΕΛ με τη Stoiximan να προσφέρει απόδοση 11.00 στη νίκη της ομάδας του Παραλιμνίου, 4.85 στην ισοπαλία και 1.26 στη νίκη της ομάδας του Μάρτινς. Το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες αποτιμάται στα 2.65 και το ενδεχόμενο αυτογκόλ στα 11.00.

