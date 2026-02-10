ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Θα επιβιώσει ο Ράτζκοφ;

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Θα επιβιώσει ο Ράτζκοφ;

Αβέβαιο το μέλλον του Λευκορώσου προπονητή στον πάγκο του Άρη

Στον Άρη καλούνται να αποφασίσουν εάν θα στηρίξουν τον Αρτσιόμ Ράτζκοφ ή αν θα προχωρήσουν σε αντικατάστασή του προκειμένου να παλέψουν έως το τέλος για την εξασφάλιση ευρωπαϊκού εισιτηρίου. 

Η «Ελαφρά Ταξιαρχία» γνώρισε άλλη μία ήττα, αυτή τη φορά από την Ανόρθωση εντός έδρας με την μουρμούρα να γίνεται ολοένα και πιο έντονη. 

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως ο Ράτζκοφ έθεσε εαυτόν στη διάθεση της διοίκησης η οποία πάντως θα πρέπει να αποφασίσει άμεσα τι θα πράξει μιας και τα παιχνίδια είναι συνεχόμενα. 

Κατηγορίες

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣΑΡΗΣ

Tags

ΑΡΗΣΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Σοκάρει «θρυλος» της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Ο λόγος που είναι σε αναπηρικό καροτσάκι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Τρέχει» με 73% για τίτλο η Ομόνοια!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Υποψήφιος να αναλάβει την εθνική Πορτογαλίας ο Μουρίνιο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η ιστορία του κυπριακού Κρίκετ στην αίθουσα Allwyn «Ευ Αγωνίζεσθαι»

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Προπονήθηκε ο Ναν και… μαρσάρει για Φενέρμπαχτσε

EUROLEAGUE

|

Category image

Κυρίαρχη Σάκκαρη πήρε την πρόκριση για τις "16"

Τένις

|

Category image

Ήττα της Εθνικής Παίδων Κ-15 από την Αγγλία

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Τελειώνει ο Συλαϊδόπουλος από τη Ρίο Άβε!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Νίκησε στο ντέρμπι και συνεχίζει αήττητη η Αναγέννηση Δερύνειας

ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ

|

Category image

Μεσημέρι Τετάρτης ξεκινάει στο Ρότερνταμ ο Τσιτσιπάς

Τένις

|

Category image

Επέστρεψε στον Βόλο για τρίτη φορά ο Μπράτσος!

Ελλάδα

|

Category image

Έχει το μέταλλο να μείνει στο... κυνήγι

ΑΕΚ

|

Category image

Τότεναμ: Οι φίλαθλοι μαζεύουν υπογραφές για την επιστροφή του Ποτσετίνο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Παναθηναϊκός: Μέσα Ρενάτο και Τουμπά για ΠΑΟΚ

Ελλάδα

|

Category image

Θα επιβιώσει ο Ράτζκοφ;

ΑΡΗΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη