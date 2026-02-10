Θα επιβιώσει ο Ράτζκοφ;

Στον Άρη καλούνται να αποφασίσουν εάν θα στηρίξουν τον Αρτσιόμ Ράτζκοφ ή αν θα προχωρήσουν σε αντικατάστασή του προκειμένου να παλέψουν έως το τέλος για την εξασφάλιση ευρωπαϊκού εισιτηρίου.

Η «Ελαφρά Ταξιαρχία» γνώρισε άλλη μία ήττα, αυτή τη φορά από την Ανόρθωση εντός έδρας με την μουρμούρα να γίνεται ολοένα και πιο έντονη.

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως ο Ράτζκοφ έθεσε εαυτόν στη διάθεση της διοίκησης η οποία πάντως θα πρέπει να αποφασίσει άμεσα τι θα πράξει μιας και τα παιχνίδια είναι συνεχόμενα.