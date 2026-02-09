Ράτζκοφ: «Δύσκολο να σχολιάσω...»

Φανερά απογοητευμένος ο προπονητής του Άρη Αρτσιόμ Ράτζκοφ μετά την ήττα από την Ανόρθωση στο «Αλφαμέγα» (0-1), δήλωσε τα ακόλουθα στη συνέντευξη Τύπου:

«Είναι δύσκολο να σχολιάσω μετά από ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Ήταν η τέταρτη διαδοχική ήττα. Το παιχνίδι ήταν διαφορετικό από τα προηγούμενα, ήταν ένας δύσκολος αντίπαλος, με χαρακτήρα. Είχαμε κάποιες ευκαιρίες αλλά δεν ήμασταν καλύτεροι. Στην επανάληψη ήμασταν λίγο καλύτεροι από το πρώτο ημίχρονο. Είναι δύσκολη η θέση μου σαν προπονητής».