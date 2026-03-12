ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πέδρο Νέτο: Ζήτησε συγγνώμη μετά το επεισόδιο με ball boy στον αγώνα με την Παρί

Πέδρο Νέτο: Ζήτησε συγγνώμη μετά το επεισόδιο με ball boy στον αγώνα με την Παρί

Ο Πέδρο Νέτο κατά την διάρκεια της αναμέτρησης της Τσέλσι με την Παρί Σεν Ζερμέν, όπου οι «Blues» ηττήθηκαν με 5-2, στην προσπάθειά του να επιστρέψει γρήγορα τη μπάλα, έσπρωξε και έριξε στο έδαφος ένα ball boy. Το περιστατικό προκάλεσε σοκ, όμως ο Πορτογάλος εξτρέμ έσπευσε να απολογηθεί μετά το τέλος του ματς.

Ο Νέτο τόνισε ότι δεν είχε πρόθεση να βλάψει το παιδί, αναγνωρίζοντας ότι η ενέργειά του συνέβη στην ένταση της στιγμής. Μάλιστα, του χάρισε και τη φανέλα του ως ένδειξη συγγνώμης. Όπως δήλωσε:

«Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από το ball boy. Έχω ήδη μιλήσει μαζί του. Στο έντονο παιχνίδι, ήθελα να σηκώσω τη μπάλα και την κρατούσε. Τον έσπρωξα λίγο. Είδα ότι τον πλήγωσα. Δεν είμαι έτσι... ήταν στην ένταση της στιγμής. Του έδωσα τη φανέλα μου μετά το ματς».

