Το… ανοικτά την καλύτερη επίθεση του πρωταθλήματος είναι δύσκολο

Γενικά η φετινή εικόνα του Άρη μοιάζει περισσότερο σαν ένα κρύο ντους.

Σε μία προσπάθεια να συνεφέρει την ομάδα, ο προπονητής προχώρησε κατά τη διάρκεια των αγώνων σε διάφορες αλλαγές. Είτε αυτές αφορούν πρόσωπα, σχηματισμούς και τρόπο ανάπτυξης.

Στο ματς με την Ομόνοια ο Λευκορώσος παραδέχτηκε πως ήταν δική του επιλογή να παίξει ανοικτά. Προφανώς θέλησε να εκμεταλλευτεί τα δικά του ατού μιας και ο Άρης είναι μία γρήγορη ομάδα που όντως δεν δυσκολεύεται να δημιουργήσει. Επίσης ναι, το να σκοράρει τρία γκολ κανείς απέναντι στην φετινή Ομόνοια, δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα. Ακόμα και οι ευκαιρίες που έφτιαξε ο Άρης, ήταν αρκετές και σημαντικές.

Από εκεί και πέρα όμως, μιλάμε για μία ομάδα που διαθέτει την καλύτερη επιθετική γραμμή του πρωταθλήματος. Και αυτό συμβαίνει κατά τη διάρκεια μίας σεζόν που πολλές ομάδες προσπαθούν να παίξουν κλειστά όταν την αντιμετωπίζουν. Η Ομόνοια συνεπώς δεν δυσκολεύτηκε να δημιουργήσει επίσης πολλές ευκαιρίες και να σκοράρει πέντε γκολ!

Ο Ράτζκοφ προσπαθεί. Κανείς δεν μπορεί να του πάρει αυτό. Το παιχνίδι το αντιλήφθηκε σαν τελικό για την ομάδα του και πήρε αυτό το ρίσκο. Δεν του βγήκε…