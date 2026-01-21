ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ράτζκοφ: «Είναι ευπρόσδεκτοι οι φίλοι του Άρη να κάνουμε συζήτηση»

Οι τοποθετήσεις του προπονητή του Άρη μετά τον αποκλεισμό από το κύπελλο.

Φανερά απογοητευμένες ο προπονητής του Άρη, Άρτζομ Ράτζκοφ, στο αρχικό του σχόλιο είπε: «Ήταν ένα πραγματικό παιχνίδι κυπέλλου. Με έντονα συναισθήματα. Με αρκετή τακτική. Είδαμε ξανά ένα πρόβλημα στο παιχνίδι μας. Αυτό που κάνουμε στο επιθετικό τρίτο που δεν μας επέτρεψε να προχωρήσουμε».

Για το γεγονός ότι δεν έπαιξε ο Κβιλιτάια ενώ η ομάδα έπαιζε με σέντρες: «Προφανώς και μπορούσε να παίξει αλλά εγώ έλαβα αυτές τις αποφάσεις. Επίσης ο Κακουλλής είχε κάποιες ευκαιρίες. Είναι δύσκολο να μιλάς όταν χάνεις ένα παιχνίδι».

Όσον αφορά τις χαμένες ευκαιρίες και που οφείλεται: «Το θέμα της ψυχολογίας είναι σημαντικό, ειδικά για τους επιθετικούς. Όμως σε κάποιες περιπτώσεις έχει να κάνει με το επίπεδο της εμπειρίας και της ηρεμίας. Οι Κακουλλής και Εφαγκέ είναι νεαροί ακόμη. Αν το δει κανείς θετικά, είναι στις φάσεις αλλά πρέπει να βελτιωθούν».

Τέλος, σε ερώτηση τι είπε στους οπαδούς μετά το τέλος της αναμέτρησης, απάντησε: «Αν υπάρχουν κάποιοι φίλοι της ομάδας που θέλουν να συζητήσουμε κάτι ευχαρίστως να έρθουν στην προπόνηση να τα πούμε. Eίναι ευπρόσδεκτοι οι φίλοι του Άρη να κάνουμε συζήτηση».

ΑΡΗΣ

Διαβαστε ακομη